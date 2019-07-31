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蘭嶼旅宿合法化！結構安全鑑定代替使照　70業者願參與輔導

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▲為解決蘭嶼地區無合法民宿的問題，台東縣政府在蘭嶼鄉公所辦理三場旅宿合法化輔導說明會。（圖／台東縣政府提供，下同）

為解決蘭嶼地區無合法民宿的問題，台東縣政府在蘭嶼鄉公所辦理三場旅宿合法化輔導說明會。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

為務實解決蘭嶼地區無合法民宿的問題，台東縣政府30、31日兩日，在蘭嶼鄉公所辦理三場旅宿合法化輔導說明會，雖時值蘭嶼旅遊熱季，但因攸關當地族人觀光發展及經營權益，蘭嶼民宿業者踴躍出席，會後有70家以上的業者，具名填報願意參加本次輔導合法計畫。

台東縣政府表示，依照民宿管理辦法的修正，針對原住民地區的原住民申請登記經營民宿有彈性的放寬，可以建築結構安全鑑定證明文件，替代建築使用執照，檢附消防局審核通過的簡易消防平面圖說等相關文件，即可向縣府申請登記民宿作業，審查合格後即可登記在案，取得合法經營的資格。

▲為解決蘭嶼地區無合法民宿的問題，台東縣政府在蘭嶼鄉公所辦理三場旅宿合法化輔導說明會。（圖／台東縣政府提供，下同）

攸關當地族人觀光發展及經營權益，蘭嶼民宿業者踴躍出席，會後有70家以上的業者，具名填報願意參加本次輔導合法計畫。

在蘭嶼經營民宿，具原住民身分者、於行政院原住民族委員會發布認定為部落範圍及土地為私有建地等三條件，縣府將依據業者資格與條件遴選25家業者，作為本次建築物安全鑑定輔導對象，後委由建築師公會、建築師與結構技師，依規定標準檢查，建構安全鑑定所需費用由縣府支應，提高業者改善意願及降低業者負擔。

蘭嶼地區在土地與建築管理等法規的管制範疇內，受於社經現況與蘭嶼民情，目前未能有合法登記在案的民宿，不僅影響觀光產業無法合理發展，也會降低旅遊品質，對遊客與業者作沒有保險機制保護權益。

交通部觀光局「春遊方案」4月起跑，青年住離島地區有加碼補助，但臺東縣離島的蘭嶼民宿業者無法參加春遊專案，主因就是受限於無合法登記。

台東縣政府表示，在民宿管理辦法修訂之後，原住民地區得以結構安全鑑定替代使用執照，申請民宿登記，台東縣政府開始積極輔導轄內符合條件業者，尤其將蘭嶼設定爲優先輔導地區。

縣府表示，將進一步邀集各局處，針對個案屬性，擬定輔導計畫，並持續爭取中央協助，有系統導引蘭嶼旅宿產業合法化及正常化。

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關鍵字：蘭嶼,旅宿,合法化,結構,安全,鑑定,使照,業者,輔導

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