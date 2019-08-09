無視「保護令」！逆子出腳狠踹老母胸口　她苦喊：願意原諒兒...惹淚原因曝

▲林男為家暴慣犯，2018年無視保護令再度對母親施暴。（示意圖／視覺中國CFP）

記者戴若涵／高雄報導

高雄市一名有家庭暴力前例的林姓男子，2018年又因與母親爭執，竟出手將母親的機車推入水溝內，隨後又出腳狠踹母親胸口，再度違反保護令！但愛子心切的林母卻頻頻為兒子求情，直喊「我願意原諒他」。橋頭地方法院日前判林男拘役55日，得易科罰金。

根據判決書，高雄少年及家事法庭2016年時就曾核發保護令，命林男不得對母親有身體、精神上侵害行為，但林男這個家庭暴力的慣犯，直接無視保護令，再度對母親家暴，逼得母親只好再度向法庭聲請將保護令有效期限延長至2019年5月22日。

孰料，林男2018年11月14日清晨，又因種植蔬果的事情爆發衝突，2人僵持不下，他一氣之下竟當著母親的面將她的機車推落水溝，隨後出腳狠狠踹上母親的胸口；母親感到又心痛又害怕，只好報警處理，並因右胸疼痛到醫院接受治療、驗傷。

橋頭地方法院認為，林男讓除了讓母親受有皮肉傷之外，心理更承受恐懼、痛苦，行為明顯違反保護令，犯後更一度否認犯行，但審酌林母不斷為兒子求情，直說「我願意原諒兒子，因為他經濟壓力很大，須撫養父母、子女，而且有躁鬱症」。法官最後依違反保護令罪，累犯，判他拘役55日，得易科罰金5萬5000元，全案仍可上訴。

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