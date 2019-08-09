單腳懸空欲跳下…她跨坐橋上哭喊不准靠近！警裝路人見機抱下

▲女子因與男友吵架，情緒激動跨坐橋上欲輕生。（圖／記者孫于珊翻攝）

記者孫于珊／新北報導

新北市汐止區7日晚間11時許，一名32歲女子因感情糾紛跨坐長安橋上意圖輕生，並情緒激動哭喊：「再過來我就跳！」在場員警跟她僵持不下，一邊安撫一邊伺機而動，所幸一名休假員警趕抵現場幫忙，趁女子不注意將她抱下橋，成功挽救一條寶貴性命。

▲女子哭喊別再靠近，否則要跳下去！與警方僵持不下。（圖／記者孫于珊翻攝）

汐止警分局長安派出所接獲鄭報案稱，因與女友發生口角，讓她一時情緒失控爬上長安橋要自殺。員警火速到現場後，女子果真跨坐在長安橋的護欄上，且單腳懸在橋外，稍有不慎可能隨時摔落到5公尺深的橋下，情況相當危急！員警上前關心時，發現女子情緒不穩，並大聲哭喊要求員警不准靠近她，否則就要縱身往下跳，員警只好先行隔空安撫，一面要求她冷靜想想，一面等待支援警力抵達。

原本休假在派出所內的警員林昱廷一獲知，隨即起身趕赴現場協助，並與制服警員聲東擊西，以制服警力吸引女子注意，再由林警身穿便服假裝路人經過，趁女子不注意從後方衝過去一把將她抱住，並在眾人合力下把她抱下橋，千鈞一髮之際，終化解一場危機。

▼制服警與休假警合演一場聲東擊西戲碼，順利將女子抱離橋邊。（圖／記者孫于珊翻攝）

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