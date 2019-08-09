好奇男看熱鬧...被警開罰吊照！他氣炸：我不是飆仔　法官「證據不足」撤罰

▲黃男看熱鬧被當飆仔開罰還吊照，他不符提行政訴訟，法官撤罰。（示意圖／翻攝自stocksnap）

記者陳韻如／新竹報導

新竹黃姓男子因聽說鳳鼻隧道有人飆車，好奇心使然跑去現場看熱鬧，但卻遭到警方認定他就是飆車族，不僅開單重罰3萬元，還吊銷他駕照。黃男事後不服，提起行政訴訟，並主張自己只是去看熱鬧，真正的飆車族另有其人，法官透過警方提供的監視器影像也發現，畫面中並無法證明黃男有飆車，因此判黃男勝訴，撤銷罰單。

判決書指出，警方2017年10月9日清晨4時許執行巡邏勤務時，在新豐鄉鳳鼻瑞道口見到一群汽機車在道路上競速，於是上前攔查，但現場全數車輛都不配合，員警便開始跟隨，並調閱路口監視器，發現在台15線及台61線路口都有黃男身影，因此依道路交通管理處罰條例第43條第3項規定「2輛以上之汽車在道路上競駛者」對黃男進行舉發，並由黃男當場簽收在案。

然而，黃男事後不服，先向警方提起申訴，但警方認為違規屬實，不僅對黃男開罰3萬，還吊銷他駕照，且應參加道路交通安全講習。黃男再提行政訴訟，他主張，「當時聽說那有飆車，想說去看看就被當成飆車，我騎一般車速不超速，剛好有人從我旁邊過就誤當成在飆車，這樣對我不合理，請證明我有飆車及怎麼飆車、車速多少？」並要求撤銷處分。

對此，警方則表示，透過路口監視器可以發現，黃男多次與該大群車輛共同行經，與他所稱的「只是去看熱鬧」明顯不符，因此拒絕撤銷處分。

法官審理後認為，警方所舉發的條例是指2輛以上汽車有相互超越追逐、競賽比快，而於競速過程中，2輛車或為並行競駕或為互相超越的情形。但警方到場時，飆車的車輛已經逃逸，且就警方所提的畫面來看，都無法證明黃男有飆車，因此判決黃男勝訴，處分撤銷。

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