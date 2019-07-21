　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

超屁重機騎士台74線「時速253狂飆」！囂張對尬四輪：讓你聽聲浪

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者陳玉／台中報導

「頭又大VS輸輸去！」一名暱稱為RV的重機騎士在Youtube發出一段影片，乘著夜色在台74線中彰快速道路上狂飆 ，最高時速還一度達到253公里，途中有逼車、競速及隨意變換車道等違規行為，更與一輛轎車互尬，影片上還後製字幕嗆對方「用三檔還游刃有餘」、「怎麼才一下頭燈就變手電筒了？」危險行為也讓網友忍不住怒罵「想自殺別拖人下水」；對此，台中市警察局交通大隊表示，已根據影片調閱清查相關路段監視器，將會找出該重機騎士、轎車車主到案說明，而該違規行為可依道交條例開罰，另危險駕駛行為可依公共危險罪移送。

▲騎士快速道路上飆車。（圖／翻攝自Youtube）

▲騎士台74快速道路上狂飆尬車，時速一度達253，讓網友怒罵「想自殺別拖人下水」。（圖／翻攝自Youtube）

重機騎士RV自行上傳的行車紀錄器畫面拍下，當時他與一群重機車友在平面道路上等紅燈，從太原路上台74匝道後，就先「小試身手」飆破130公里，先從路肩超越一輛轎車後，再將其他車友甩在後方，隨後車速慢了下來，字幕打出「跟其他人約好要吃永和、不能自己『呸』太快」，但時速仍維持在114公里。

▲▼重機台74時速飆破250…4度對尬「輸輸去」　網怒：想自殺別拖人下水。（圖／翻攝Youtube）

▲騎士見白色轎車逼近，直言「這下好玩了，等等我來會會你！」（圖／翻攝自Youtube）

「回程處於一個休閒兜風路線、相當愜意！」數分鐘後，後方一輛Toyota白色轎車逼近，騎士見狀決定要「會會對方」、跟對方尬車，下方字幕也出現「頭又大（TOYOTA）VS輸輸去（SUZUKI）到底鹿死誰手？」騎士先故意放慢速度到70公里，讓白色轎車超越後，再猛力催油門飆破253公里狠狠地將轎車甩開，還打上字幕嘲諷對方「我用三檔還游刃有餘」、「怎麼才一下頭燈就變成手電筒了？」

▲▼重機台74時速飆破250…4度對尬「輸輸去」　網怒：想自殺別拖人下水。（圖／翻攝Youtube）

▲▼重機台74時速飆破250…4度對尬「輸輸去」　網怒：想自殺別拖人下水。（圖／翻攝Youtube）

▲騎士在超車後不斷以字幕嘲諷對方。（圖／翻攝自Youtube）

未料重機騎士還沒盡興，再度放慢速度等白色轎車經過，「用加速最慢的六檔等你」、「真是無趣的拉鋸戰、沒想像中的刺激」，隨後騎士在準備進入中清路的地下道又放慢速度等待白色轎車經過，稱「讓你聽聽低檔高轉的聲浪」，3度超越白色轎車後，字幕再嗆「又一個輕鬆超越」，最後騎士慢速通過測速照相後，再度高速飆破140公里超越白色轎車，才從西屯路匝道離去。

▲▼重機台74時速飆破250…4度對尬「輸輸去」　網怒：想自殺別拖人下水。（圖／翻攝Youtube）

▲在經過隧道時，騎士還故意低檔高轉請大家聽聲浪。（圖／翻攝自Youtube）

該影片是在本月3日PO上Youtube，標題為「頭又大VS輸輸去 大激戰！」，影片標記「TOYOTA ALTIS的122匹馬力VS Suzuki GSXS1000的144匹馬力，吸引近5萬人觀看，有不少網友怒回應「是在白癡什麼？嫌命太長嗎？」、「想自殺別拖人下水啦、幼稚加三級」，也有人出來緩頰「騎車開車都要有風度！彼此娛樂一下無傷大雅！別太認真要出事了！可不是大家可以承受的！」

還有網友看完影片後留言怒嗆「你的生命真的很廉價」、「麻煩不要丟種機的臉，可悲」等語，而RV本人也親自現身回覆，漫不在乎地表示「不會啊，很爽，台灣人就是愛看這一味XD」、「用廉價的生命引來一堆觀眾，有沒有很厲害啊？」此外，還有網友好奇時速隨便就飆到200以上，難道不怕被請喝茶加扣牌嗎？RV也回應，「沒有日期時間、也沒有專業儀器檢測，敲ok der~，而且我這台是快樂錶，GPS實測top speed才90而已！我的儀錶板超過60都不準，是快樂錶來著！」

▲▼重機台74時速飆破250…4度對尬「輸輸去」　網怒：想自殺別拖人下水。（圖／翻攝Youtube）

▲騎士在留言區下方直言「不怕被請喝茶」。（圖／翻攝自Youtube）

對此，台中市警察交通大隊表示，影片中無法看出該重型機車的車號，已根據影片內容調閱該路段監視器，會請該騎士及轎車車主到案說明，而該危險駕駛行為，可依照《道交條例》，嚴重超速行為最高可處2萬4000元罰鍰，若該案駕駛競速事證確立，最重可處9萬元罰鍰並吊銷駕照，危險駕駛行為則依照公共危險罪送辦。

▲▼重機台74時速飆破250…4度對尬「輸輸去」　網怒：想自殺別拖人下水，馬力對照表。（製圖／記者黃苑瑜）

▲Altis與GSX-S1000 ABS馬力對照表。（製圖／記者黃苑瑜）

【更多新聞】

►影／牧草粉碎機恐怖奪命！可辨部位僅剩「11塊」...高大成：痛苦指數直逼最高級

►超商大夜男「紙箱遮監視器」…1個月狂竊110萬！錢全存戶頭：也沒偷那麼多

►來台工作遭甩巴掌逼洗下體！月曆寫下「屈辱記憶」...她崩潰：沒人願意幫我

ET快訊
最強外掛持續上線！郭台銘再提貿易協定：日韓打架、台灣謀利
快訊／大雷雨狂灌！新北二重疏洪道積水　「道路管制」路段看這邊
超屁重機騎士台74線「時速253狂飆」！囂張對尬四輪

關鍵字：台中,74快速道路,飆車,交通大隊

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

超屁重機騎士台74線「時速253狂飆」！囂張對尬四輪：讓你聽聲浪

少女辦身分證...意外尋獲生父　他擁女大哭：得到完整愛情

未走斑馬線遭機車撞傷求償200萬　應自負6成肇責判賠4萬540元

基隆廟口撿到「子彈」搭小黃　下車忘了拿嚇壞運將急報警

來台工作遭甩巴掌逼洗OO！她月曆寫下「屈辱記憶」...崩潰哭：沒人願意幫我

撞見小偷衝上前抓人追丟　回家驚見「門鎖被砸」項鍊現金全不見

池府王爺繞境「騎士碎唸擋路」　陣頭不開心秒變街頭快打擂台

超商大夜男「紙箱遮監視器」…1個月狂竊110萬！錢全存戶頭：也沒偷那麼多

影／牧草粉碎機恐怖奪命！可辨部位僅剩「11塊」...高大成：痛苦指數直逼最高級

偷拍狼潛GJ21動漫嘉年華猛攝裙底　女COSER霸氣怒喊：當我吃素！

沙鹿暖警衝百米救吐血黃狗！　心疼急喊「不要睡...」惹哭網友

韓粉直播邀網見證韓「治水有成」　站在黃流中：這是積水不是淹水

李榮浩深情獻唱《Kiss Goodbye》　王力宏台下跟唱...網：很有自己的風格

剛下交流道...前車底盤「跳出幼貓」　他停車衝回去！超帥背影被讚爆

酒駕男遇警坐路邊仰頭猛灌水 跩臉拖延：我有權利說等一下

韓國瑜勘災轟政府「只指責高雄」 駁神隱20小時：我沒有喘過一口氣

韓國瑜怒嗆NCC：眼瞎、耳聾嗎　「報我多一點就是壞學生？」

鄧紫棋改編《差不多先生》嗨翻！　熱狗大讚：那股狠勁就是說唱歌手的范

高雄淹水韓國瑜「公務飯局」挨轟　柯文哲：極端氣候大家不要笑

王力宏深情演繹《夢一場》　二胡Solo一進..那英熱淚盈眶

超屁重機騎士台74線「時速253狂飆」！囂張對尬四輪：讓你聽聲浪

少女辦身分證...意外尋獲生父　他擁女大哭：得到完整愛情

未走斑馬線遭機車撞傷求償200萬　應自負6成肇責判賠4萬540元

基隆廟口撿到「子彈」搭小黃　下車忘了拿嚇壞運將急報警

來台工作遭甩巴掌逼洗OO！她月曆寫下「屈辱記憶」...崩潰哭：沒人願意幫我

撞見小偷衝上前抓人追丟　回家驚見「門鎖被砸」項鍊現金全不見

池府王爺繞境「騎士碎唸擋路」　陣頭不開心秒變街頭快打擂台

超商大夜男「紙箱遮監視器」…1個月狂竊110萬！錢全存戶頭：也沒偷那麼多

影／牧草粉碎機恐怖奪命！可辨部位僅剩「11塊」...高大成：痛苦指數直逼最高級

偷拍狼潛GJ21動漫嘉年華猛攝裙底　女COSER霸氣怒喊：當我吃素！

純電動卡車首度登台！「FUSO eCanter」無聲運行高雄展館

專訪／林思宇初當女主角　傻拿「臉書人氣」確認：真的用我嗎？

中職／需要持續上場調整　蘇智傑低潮繼續先發

最強牙助吳巧貞　蒙古柔術亞錦賽奪台灣史上首金

1公尺海嘯有多可怕！專家揭殘酷真相「死亡率100%」：等於5公噸海水牆衝擊

放不下故鄉高雄...陳其邁提醒鄉親注意豪大雨、登革熱疫情

彰化養禽場染H5N2禽流感　逾1500隻肉鴨全數撲殺防擴散

威尼斯400年古橋煮咖啡！　遊客「妨礙市容」重罰3.3萬元被驅逐出城

嫌醜！2歲萌娃崩潰哭喊「不要像爸爸」　背後藏心酸真相

怕冷白安連在餐廳都包餐巾　盼高雄粉絲幫取暖

社會熱門新聞

即／工人摔進碎草機　成肉醬慘死

「這不是我弟！」蘆洲車禍死者身..

生前叮嚀「不用等我回家」！19..

自撞害死3富商友　2年後他癌逝

女子搭電梯上頂樓脫拖鞋　下秒墜..

蘆洲汽車撞公車　轎車駕駛送醫不..

17歲妹掙扎喊不要！　副理強X..

父跌入碎草機成肉醬慘死　兒：老..

刷卡加油竟刷到別人的卡還吃官司

工人墜碎草機亡　僅11屍塊可辨..

畫面曝！轎車遭機車高速衝撞　騎..

快當爸拚賺錢　他太累爆撞電線桿

撞擊瞬間曝！蘆洲自小客飛撞公車

準機師遭姊夫賞綠帽！妻發展「芒..

更多熱門

相關新聞

色狼針孔拍裙底　女COSER霸氣報警

COSPLAY活動現狼蹤！中興大學20日舉辦「GJ21動漫創作嘉年華」，有COSER發現偷拍狼竟在包包內藏針孔攝影偷拍裙底風光，立刻報警並在臉書COSER社團發文，提醒大家要注意。警方表示，男子已涉犯妨害秘密罪，警詢後依法函辦。

台中塑膠工廠大火　所幸無傷亡

偷機車接安親班女兒　瞎扯：車主認識我爸爸

撞貨車推行4機車全倒　他「開口笑」落跑

台7乙成飆車聖地　警監攔查取締30件違規

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 蕭亞軒 京阿尼 安以軒 吳宗憲 王令麟 詹詠然 三上悠亞 韓國瑜 王陽明 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 王令麟 9m88 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

全程無啪！男客爽叫應召妹打「遊戲王」

狄鶯護兒嗆爆吳宗憲！孫鵬撂狠話：我會殺了你

即／工人摔進碎草機　成肉醬慘死

新手逛好市多…一張火腿照讓萬人崩潰

「這不是我弟！」蘆洲車禍死者身分逆轉

高雄暴雨致災　鼓山高中校長說話了

Gogoro騎士騎高雄：被Google地圖雷！　住戶說話了

國考妹受夠「恐怖AA制」放生網讚翻

生前叮嚀「不用等我回家」！19歲騎士遭撞慘死

養貓會過敏？婆婆1句話霸氣回覆

自撞害死3富商友　2年後他癌逝

BY2唱跳「全場歡呼結果0分」當場臉垮

《上氣》男主角是他　梁朝偉是滿大人

88.8萬Kawasaki重機展舞台轉倒

薩諾斯軍團《復仇者4》1個角色沒死

更多

最夯影音

更多

沙鹿暖警衝百米救吐血黃狗！　心疼急喊「不要睡...」惹哭網友

韓粉直播邀網見證韓「治水有成」　站在黃流中：這是積水不是淹水

李榮浩深情獻唱《Kiss Goodbye》　王力宏台下跟唱...網：很有自己的風格

剛下交流道...前車底盤「跳出幼貓」　他停車衝回去！超帥背影被讚爆

酒駕男遇警坐路邊仰頭猛灌水 跩臉拖延：我有權利說等一下

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面