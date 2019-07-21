超屁重機騎士台74線「時速253狂飆」！囂張對尬四輪：讓你聽聲浪

記者陳玉／台中報導

「頭又大VS輸輸去！」一名暱稱為RV的重機騎士在Youtube發出一段影片，乘著夜色在台74線中彰快速道路上狂飆 ，最高時速還一度達到253公里，途中有逼車、競速及隨意變換車道等違規行為，更與一輛轎車互尬，影片上還後製字幕嗆對方「用三檔還游刃有餘」、「怎麼才一下頭燈就變手電筒了？」危險行為也讓網友忍不住怒罵「想自殺別拖人下水」；對此，台中市警察局交通大隊表示，已根據影片調閱清查相關路段監視器，將會找出該重機騎士、轎車車主到案說明，而該違規行為可依道交條例開罰，另危險駕駛行為可依公共危險罪移送。

▲騎士台74快速道路上狂飆尬車，時速一度達253，讓網友怒罵「想自殺別拖人下水」。（圖／翻攝自Youtube）

重機騎士RV自行上傳的行車紀錄器畫面拍下，當時他與一群重機車友在平面道路上等紅燈，從太原路上台74匝道後，就先「小試身手」飆破130公里，先從路肩超越一輛轎車後，再將其他車友甩在後方，隨後車速慢了下來，字幕打出「跟其他人約好要吃永和、不能自己『呸』太快」，但時速仍維持在114公里。

▲騎士見白色轎車逼近，直言「這下好玩了，等等我來會會你！」（圖／翻攝自Youtube）

「回程處於一個休閒兜風路線、相當愜意！」數分鐘後，後方一輛Toyota白色轎車逼近，騎士見狀決定要「會會對方」、跟對方尬車，下方字幕也出現「頭又大（TOYOTA）VS輸輸去（SUZUKI）到底鹿死誰手？」騎士先故意放慢速度到70公里，讓白色轎車超越後，再猛力催油門飆破253公里狠狠地將轎車甩開，還打上字幕嘲諷對方「我用三檔還游刃有餘」、「怎麼才一下頭燈就變成手電筒了？」

▲騎士在超車後不斷以字幕嘲諷對方。（圖／翻攝自Youtube）

未料重機騎士還沒盡興，再度放慢速度等白色轎車經過，「用加速最慢的六檔等你」、「真是無趣的拉鋸戰、沒想像中的刺激」，隨後騎士在準備進入中清路的地下道又放慢速度等待白色轎車經過，稱「讓你聽聽低檔高轉的聲浪」，3度超越白色轎車後，字幕再嗆「又一個輕鬆超越」，最後騎士慢速通過測速照相後，再度高速飆破140公里超越白色轎車，才從西屯路匝道離去。

▲在經過隧道時，騎士還故意低檔高轉請大家聽聲浪。（圖／翻攝自Youtube）

該影片是在本月3日PO上Youtube，標題為「頭又大VS輸輸去 大激戰！」，影片標記「TOYOTA ALTIS的122匹馬力VS Suzuki GSXS1000的144匹馬力，吸引近5萬人觀看，有不少網友怒回應「是在白癡什麼？嫌命太長嗎？」、「想自殺別拖人下水啦、幼稚加三級」，也有人出來緩頰「騎車開車都要有風度！彼此娛樂一下無傷大雅！別太認真要出事了！可不是大家可以承受的！」

還有網友看完影片後留言怒嗆「你的生命真的很廉價」、「麻煩不要丟種機的臉，可悲」等語，而RV本人也親自現身回覆，漫不在乎地表示「不會啊，很爽，台灣人就是愛看這一味XD」、「用廉價的生命引來一堆觀眾，有沒有很厲害啊？」此外，還有網友好奇時速隨便就飆到200以上，難道不怕被請喝茶加扣牌嗎？RV也回應，「沒有日期時間、也沒有專業儀器檢測，敲ok der~，而且我這台是快樂錶，GPS實測top speed才90而已！我的儀錶板超過60都不準，是快樂錶來著！」

▲騎士在留言區下方直言「不怕被請喝茶」。（圖／翻攝自Youtube）

對此，台中市警察交通大隊表示，影片中無法看出該重型機車的車號，已根據影片內容調閱該路段監視器，會請該騎士及轎車車主到案說明，而該危險駕駛行為，可依照《道交條例》，嚴重超速行為最高可處2萬4000元罰鍰，若該案駕駛競速事證確立，最重可處9萬元罰鍰並吊銷駕照，危險駕駛行為則依照公共危險罪送辦。

▲Altis與GSX-S1000 ABS馬力對照表。（製圖／記者黃苑瑜）

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