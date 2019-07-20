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社會 社會焦點 保障人權

台7乙彎道多成飆車聖地　警監攔查2小時取締旋轉車牌等30件違規

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▲▼台7乙線取締。（圖／記者羅志華翻攝）

▲三峽警方會同台北監理站，20日上午9點在台7乙線攔查，短短2小時就取締30件。（圖／記者羅志華翻攝）

記者羅志華／綜合報導

新北市台7乙線五寮到桃園大溪段，山路彎道多、風景美麗，吸引許多重機、單車騎士前來朝聖，不少青少年也趁著暑假來這裡兜風。三峽警方為守護青少年交通安全，於本月20日早上9點至11點，與台北監理所及板橋監理站在台7乙線沿路，執行改裝車輛攔查，共舉發越級駕駛、機車使用旋轉車牌、改裝燈光等30件違規，通知回站檢驗5件。

三峽分局長張明和表示，青少年暑假出遊、享受兜風樂趣實屬好事，但改裝車輛影響交通安全，尤其在夜間10點至隔日早上6點，使用未經「噪音審驗」或檢驗「合格排氣管」的車輛影響住戶安寧，也招沿路居民抱怨。三峽警方將於暑假期間，持續在台7乙線轄區內設置多處定點及移動式測速器取締，並結合監理單位，近期再實施聯合稽查加強執法作為，遏止違規改裝機車及飆車行為。

▲▼台7乙線取締。（圖／記者羅志華翻攝）

▲台7乙線山路彎道多、風景美麗，吸引不少單車、重機騎士前來朝聖。（圖／記者羅志華翻攝）

張明和呼籲青少年「騎帥不騎快」，勿騎乘不當改裝車輛，更不可並排競駛或一前一後爭速，在道路上超速行車、蛇行、甩尾及闖紅燈也絕不可為，否則將涉刑法185條「妨害公眾來往安全罪」，警方除啟動快打機制，實施優勢警力攔截圍捕外，也會調閱沿線路口監視器，通知相關涉嫌人到案說明及偵辦究責，切勿以身試法。

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關鍵字：台7乙線,三峽,暑假,青少年,改車,飆車

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