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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

不想禮讓救護車！？檢察官：罰鍰！吊銷駕照！沒道德！

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▲愛爾麗集團捐造價360萬元救護車1輛給宜蘭。（圖／宜蘭消防局提供）

▲路上不禮讓鳴笛的救護車，會遭罰鍰並吊銷駕照。（圖／宜蘭消防局提供）

記者吳銘峯／台北報導

駕駛人在路上經常會聽到救護車的鳴笛聲，此時大多數的駕駛都會選擇儘速禮讓救護車先行。但如果不禮讓救護車先行，會有什麼責任嗎？有檢察官PO文說明相關的責任。

台灣司法人權進步協會會員、桃園地檢署主任檢察官陳建宇舉出一例，某甲開車行駛在路上，忽聞車後方有車警鳴器鳴響，從後照鏡看，係一開啟警示燈的救護車急速駛近，而路上其他車輛或減速慢行，或向路邊停靠，紛紛禮讓救護車通行。某甲心想：救護車也是車，同樣要遵守交通規則，憑什麼要禮讓？故不僅未減速慢行，反而與救護車競速行駛，時而爭道擋在救護車前，時而在後跟隨救護車急駛。某甲的想法是否正確？

陳建宇說，依《道路交通安全規則》第93條第2項規定：「……救護車……執行任務時，得不受前項行車速度之限制，且於開啟警示燈及警鳴器執行緊急任務時，得不受標誌、標線及號誌指示之限制。」乃考量消防車、救護車等特種車輛負有其特別任務，救護車又往往須急送傷患救醫，故法律上特別允許該車在執行任務時有優先行駛權，不受速度或標誌等限制。

陳建宇進一步解釋，不禮讓救護車有何責任？依《道路交通管理處罰條例》第45條第2項規定：「聞……救護車……之警號，不立即避讓者，處汽車駕駛人新臺幣三千六百元罰鍰，並吊銷駕駛執照。」明文規定不避讓救護車之處罰，就是罰鍰，還要吊銷駕照。不僅如此，在救護車後跟隨急駛也不被允許。汽車駕駛人聞救護車之警號，在後跟隨爭道行駛者，《道路交通管理處罰條例》第45條第1項也規定「處新臺幣六百元以上一千八百元以下罰鍰」。可見禮讓救護車，不僅是道德問題（妨礙他人就醫），也是法律義務。

陳建宇最後說，為能有一安全的交通環境，正確的作法，依《道路交通安全規則》規定，應減速慢行向側邊車道避讓，做停車之準備，儘可能讓出車道給救護車通行。
 

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關鍵字：法律,人權,台灣司法人權進步協會,救護車,檢察官,罰鍰,吊銷駕照,道德

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