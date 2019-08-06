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豪宅區飆車…失速撞「賓利+麥拉倫+保時捷」價值3800萬　駕駛嚇爛：被追殺

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▲▼奧迪（Audi）Q7。（圖／翻攝自Audi官網）

▲與肇事車輛同款的奧迪（Audi）Q7。（圖／翻攝自Audi官網）

記者張方瑀／綜合報導

這一幕堪比《玩命關頭》！英國一名年輕男子開著價值288萬台幣的奧迪（Audi）Q7，行經一處高級住宅區時，因車速過快，一時失去控制，撞上停在路旁的一排車，當他滿頭是血爬出車子，看到被他撞爛的車更傻了眼，因為這些車不是普通的車，而是一輛輛賓利、保時捷與麥拉倫，共價值100萬英鎊（約台幣3822萬元），嚇得男子趕緊謊稱是被仇人追殺，才會不慎撞車。

英國一名男子在5日半夜12點左右，開著奧迪Q7行經倫敦切爾西（Chelsea）摩爾街（Moore Street）的高級住宅區時，因車速過快，失控打滑撞上路旁一排轎車，接著側翻在路旁。巨大的撞擊聲讓住戶紛紛跑出來查看，住戶海爾德（Summer Haider）表示，這名駕駛渾身使血得從車上爬出來，他看了看路旁被撞爛的車後，開始說著，有人在追殺他，所以他必須開車逃跑。

▲▼賓利,Bentley。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲一輛價值20萬英鎊的賓利也遭撞毀。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

原來，被該名男子撞上的一排車，全部都是高級名車，包含一輛價值30萬英鎊（約台幣1146萬元）的麥拉倫（McLaren）、10萬英鎊（約台幣382萬元）的保時捷（Porsche）、價值20萬英鎊（約台幣764萬元）的藍色賓利（Bentley），總價超過100萬英鎊，這場「大屠殺」光是維修費就高達50萬英鎊（約台幣1911萬元）。

▲▼倫敦切爾西（Chelsea）摩爾街。（圖／擷取自Google map）

▲倫敦切爾西（Chelsea）摩爾街。（圖／擷取自Google map）

《每日郵報》指出，摩爾街屬於高級住宅區，鄰近倫敦商業中心，平均每戶要價450萬英鎊（約台幣1億7200萬元），一名車子遭撞毀的居民表示，「我的麥拉倫、賓利、保時捷都毀了，不過我們很幸運都沒受傷。」據悉，肇事的男子來自中東，是來當地參加夏季車賽，目前因傷住院，警方正在進行後續調查。

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關鍵字：奧迪,保時捷,賓利,麥拉倫,飆車,名車,豪宅

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