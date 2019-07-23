飆車競速族的夢靨來了　「山路聖地」彰化139線規劃設區間測速

▲為了防範超速，彰化139線擬設區間平均速率監測系統。（圖／ETtoday資料照，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

總長約30公里139線大彰路，車行限速50公里，車禍傷亡事故不斷，根據彰化縣警局固定桿測速器統計，至6月底超速有3,403件，高居全縣10大測速桿排行榜第4名，為了有效遏阻飆車競速，交通隊擬讓測速監控由點擴大到面，在易肇事路段設置「區間平均速率監測系統」，提醒用路人減速慢行。

▲紅色敞篷跑車MX-5衝撞路旁水泥護欄。

去年139線發生意外事故，大都是車速過快自摔或自撞，包括1名大學生騎機車過彎道時摔落山谷死亡，甚至有交大高材生騎腳踏車健身時，慘遭汽車追撞身亡，另外還有大學男學生過彎時衝撞路樹重傷，兩名老農跌落山谷罹難，年初還發生1輛馬自達紅色敞篷跑車MX-5行經139線大彰路、三芬路口處時，衝撞路旁水泥護欄的意外事故。

▲警方加強臨檢。

彰化警方於去年9月份9K~22K處沿線，增設分向桿、爆警燈，標線補繪，增設900顆反光標記與40支交通桿，固定三角架及雷射點測速照相，10月再裝新式的雙向車道固定式測速照相桿，在假日及平常日重點加強員警巡邏取締，如今將再增設「區間平均速率監測系統」，呼籲該路段汽、機車速限一律為50公里，寬容值10公里，亦即超速逾60公里就拍照告發，請用路人遵守道路交通安全。

▲固定桿測速。

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