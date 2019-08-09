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少年244元買公交卡　隔天「變出6200萬」！他的決定網讚爆

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▲武漢1名男孩的智慧手表莫名多出1400多萬元人民幣。（圖／翻攝自《楚天都市報》微信公眾號）

▲武漢1名男孩的智慧手表莫名多出1400多萬元人民幣。（圖／翻攝自《楚天都市報》微信公眾號）

記者馬叔安／綜合報導

武漢1名12歲的少年日前收到了爸爸送的智慧手錶，想不到隔天卻在內建的公交卡（類似台灣的悠遊卡）中，發現莫名多出了1400多萬元人民幣（約新台幣6200萬元），而且可以正常進行購物等消費。卡片公司初步判斷為手錶物理晶元問題導致餘額錯誤，將展開調查。而男孩一家人則認為，不是自己的錢不該用。

《楚天都市報》微信公眾號報導，男孩的父親6日給他買了一塊價值1488元人民幣（約新台幣6600元）的智慧手錶，手錶的功能包括能綁定武漢通公交卡，當晚，男孩就通過與手錶配套的APP，花了55元（約新台幣244元）申購了一張電子公交卡，並與手錶綁定，想不到上午發現，手錶顯示，卡中餘額竟然有1400多萬元。

一家人一開始以為是手錶顯示錯了，但是母親帶著男孩到地鐵站自動購物機上購物，發現這些錢真的能用，這筆錢從何而來，父母也不知道，但同時一家人都覺得，不是自己的錢不能要。

在地鐵服務台，工作人員查詢了電子卡中的餘額，電腦系統顯示，卡內有1464萬元，男孩的母親表示，他們已經報警。而手錶生產廠家相關工作人員則表示，對此情況展開調查。而一家人不要這些錢的決定，也贏得了網友們的讚賞，也有人因此讚美男孩的家教很好。

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