小米手環4今年上市　健康檢測功能全面升級

▲ 小米手環將在今年升級，圖為小米手環3。（圖／資料照）

科技中心／綜合報導

在小米手環3發表後九個月，終於有望迎來全新升級，小米手環製造商華米科技透露，第四代小米手環將會於今年上市，並在健康檢測功能方面做出更新。

據外媒xda-developers報導，小米在季度收益電話會議上宣布其獲得大規模成功的小米手環將於今年升級。華米科技（Huami）首席財務長崔大偉（David Cui）也透露，小米手環4不會於今（2019）年3月或4月發布，但他確認會在今年推出新一代的小米手環。

崔大偉表示，小米手環會在每一代的升級中做出全新的功能更新，第四代也會延續這種趨勢，在功能上做出全面升級，小米一直在為健康追蹤功能添加新技術，而小米手環4預計將遵循同樣的趨勢。如此看來，除了心率等監測功能外，小米手環4將會為用戶提供更多健康方面的資訊。

▲小米手環此次也會升級健康檢測功能。（圖／資料照）

小米手環不僅在大陸獲得廣大支持，在海外市場中也有不錯的表現。陸媒《雷科技》引用IDC提供的數據，顯示2018年第四季度全球智能穿戴市場增長了31.4%，其中小米排行第二，佔市場12.6%，也讓崔大偉對小米手環4的銷售前景充滿信心。崔大偉說，「我們預計該產品（小米手環4）的銷售情況良好。現在，小米手環3仍然銷售良好，真的非常好，銷量沒有減少、出貨也沒有減少。所以我們會繼續與小米合作，選擇合適的時間在今年推出小米手環4。」

智能穿戴設備市場，在經歷了爆炸性增長再到下滑的循環後，目前出現了明顯的回溫，華米在2018年的收入增長了78％，主要是來自小米手環和另一品牌Amazfit的智慧型手機的銷售。不過這一波回溫靠的不單只是智慧型手表的增長，而是像小米手環這類的入門產品廣受消費者青睞，像是華為、榮耀、小米等廠商推出的智慧型手環，都有著功能實用、售價親民的特點，無論是作為一般手表還是作為健康監測工具都十分合適，隨著消費者對智慧型穿戴裝置的接受度越來越大，市場前景也更加可期。