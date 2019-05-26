小米手環4預計今夏上市　彩色螢幕、加大電池更吸睛

▲小米手環4預計今夏推出，圖為小米手環3。（圖／資料照）

記者李瑞瑾／綜合報導

位居全球智能穿戴裝置市場第二名的小米，將在今夏更新其熱銷產品小米手環，新一代小米手環4除了藍芽連結技術、健康檢測功能升級之外，螢幕也將改成彩色顯示，同時加大電池容量與新增智慧助理、NFC功能。

據外媒BGR報導，小米手環4將其螢幕顯示改為彩色，並同時配備更大的135mAh電池（小米手環3為110mAh電池），且充電方式將改為直接連接充電器就可充電，不用將手環本體從腕帶取下。

連結技術則是支援藍牙5.0，以便在多個設備之間提供更好的連接，數據傳輸速率會有顯著提升、耗能降低，傳輸距離也能擴大。相比之下，小米手環3僅提供藍牙4.2連接。

小米手環4將支援小米的虛擬助理小愛同學，且據先前報導，該設備可能有兩種不同的版本，其中一個可能是型號為XMSH08HM，並支援的NFC功能，據techradar說明，支援NFC功能的板板將只在大陸地區販售；而另一型號為XMSH07HM的標準非NFC型號。

此外，小米手環4還預計配備更先進的「心率監測」系統。採用光體積變化描記圖法（PPG）監測器，來檢測微血管床組織中的血容量。

至於定價方面，小米手環4的NFC版本在中國大陸的售價為499元人民幣；標準版預計售價在人民幣200-300元之間，預計於今年夏天發布。

IDC提供的數據，顯示2018年第四季度全球智能穿戴市場增長了31.4%，其中小米排行第二，佔市場12.6%。

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