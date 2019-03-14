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手機可變身成手表　三星最新可彎曲螢幕專利曝光

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▲▼ 三星可彎曲螢幕手機。（圖／翻攝自LetsGoDigital）

科技中心／綜合報導

三星去年與世界智慧財產權組織合作提交的一項可蜷曲螢幕手機的專利在幾天前發布，該專利被荷蘭科技部落格LetsGoDigital發現，是一部帶有細長螢幕的手機，並且可以向一個方向「捲曲」當成手表使用。

根據LetsGoDigital曝光的照片中顯示，手機背面配有一個由不銹鋼製成的柔性面板，並且包含許多小連桿，使手機能夠彎曲。

▲▼ 三星可彎曲螢幕手機。（圖／翻攝自LetsGoDigital）

根據專利申請，手機的兩端還配有相互吸引的磁鐵，以幫助手機在彎曲時保持其形狀；此外，手機上包括了一個滑動鎖，以防止手機在展開後自動捲起。該專利在手機背面安裝了一個狹窄的滑動區域，可以用一隻手指輕鬆操作，只要按下即可在螢幕展開的狀態使用手機，並且防止其自動彎曲回蜷曲形狀。

▲▼ 三星可彎曲螢幕手機。（圖／翻攝自LetsGoDigital）

在其他設計元素方面，該設備具備後置雙鏡頭，還支援螢幕下指紋辨識，攝像鏡頭安裝在滑動鎖的另一側，在底部也可以看到充電連接埠的設置空間。

▲▼ 三星可彎曲螢幕手機。（圖／翻攝自LetsGoDigital）

但這只是一項專利，像這樣的專利只不過是實驗的指標，所以三星並沒有表示一定會發布這款設備。

雖然這個設計肯定是一個有趣的概念，但三星也不是第一個發出這種設計概念的智慧型手機製造商。早在2016年，聯想就展示了手機可以彎曲、並戴在手腕上的相同想法；與此同時，中國電子品牌TCL顯然也在使用其中一款腕戴式手機。

圖片來源˙：LetsGoDigital

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關鍵字：三星,彎曲螢幕,智慧手表,智慧型手機,柔性螢幕

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