　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鄭文燦颱風天出訪挨罵！王浩宇護航「他心一直在」　網怒：換韓還這樣說嗎？

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲桃園市議員王浩宇 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲鄭文燦颱風天出訪日本遭抨擊，桃園市議員王浩宇臉書護航「他的心一直在桃園」。（資料照／記者洪靖宜翻攝）

地方中心／桃園報導

強颱利奇馬襲台，桃園宣布9日停班停課，但市長鄭文燦此時此刻卻在日本訪問。桃園市議員詹江村就在臉書發文反問，若高雄市長韓國瑜今天在國外，「別懷疑一定會被罵到耳朵長繭」。對此，力挺鄭文燦的綠黨桃園市議員王浩宇也在臉書反擊，「雖然鄭市長越來越胖，但他的心一直在桃園，至少不會人在桃園，整天想著怎樣 Yes I do」。

鄭文燦颱風天出訪日本引發爭議，就連桃園市議員詹江村都在臉書發文反問，「如果【韓國瑜】今天在國外，你覺得會怎樣？別懷疑一定會被一群自稱為愛台灣的人，罵到耳朵長繭，罵到支持者信心也跟著動搖，一起認為【韓國瑜】幹嘛颱風天還出國，【韓國瑜】幹嘛這麼白目啊！這就是台灣的二把尺，別懷疑！」

面對這樣的抨擊聲浪，王浩宇也發文反擊，「其實，鄭哥在出發前早已指示大家做好防颱準備，清淤、發電機準備、沙包發放等作業都持續進行，也指定副市長擔任指揮官。」王浩宇提到，市長一直跟他們保持聯繫，有任何狀況也都第一時間指示該如何處理，「昨天晚上，他擔心桃園到幾乎整晚都沒有睡覺。」

王浩宇還說，「我常說，選對一個市長、改變一座城市。雖然鄭市長越來越胖，頭髮越來越白。但我很確定的是，他的心一直在桃園。至少不會人在桃園，整天想著怎樣 Yes I do」。

然而，這篇文章一出，也引來網友兩面論戰，有網友力挺鄭文燦做足事前準備，但也有人痛批王浩宇兩面標準，留言直罵「是是是，你的人就是『事先安排』『擔心到睡不著』，其他人就都不是」、「如果名字換成韓國瑜，還會這樣說嗎？」

ET快訊
驚悚車禍畫面曝！埔里怪手手臂撞進駕駛座「要命巧合」運將頭破慘
她8月電費單「家用繳10912元」嚇壞　曝晚上開3台冷氣..
宅男關房內2個月0互動　母聞異味破門驚見乾屍

關鍵字：桃園,鄭文燦,王浩宇

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

循環經濟可為當行！荷辦偕營建學者發表白皮書

莫拉克紀念晚會變「韓流造勢場」？　何庭歡：以後會避免

鄭文燦颱風天出訪挨罵！王浩宇護航「他心一直在」　網怒：換韓還這樣說嗎？

基隆中元普渡躲過利奇馬颱風　林右昌：老大公﹑好兄弟總是有保庇

洪秀柱親征台南選立委戰王定宇　唐湘龍：國民黨沒男人

8月以來第三次！韓國瑜上台致詞…場外民眾「比倒讚」長達30秒

林右昌還原3市長電聯：北北基按程序談好　「沒有什麼颱風假多放」

網路言論「零容忍」　吳敦義：蔡政府失去容忍異見的幽默感

挑戰艱困選區！　洪秀柱爆：我曾叫連勝文去選台南

獨／北北基3首長決策幕後　柯文哲在電話那頭也同意提早宣布放颱風假　

外國小孩試喝5種台灣飲料反應兩極　全員唯愛這罐：為什麼美國買不到？

鄭爽7000元買1瓶礦泉水！　 小S開箱喝1口…臉僵尷尬了

父親節前夕兒狂歡醉倒人行道！暖爸「脫衣綁牽繩」騎車載回家

10秒前就察覺6.0強震來襲！8貓住11樓「聽到震音」全抬頭

演活「韓可菲」收私訊「妳是不是很騷」　袁艾菲苦笑：此生沒解過男人褲襠！

7旬公嬤騎車找路「突蛇行鬼切」 垃圾車陷死角撞上...差1秒輾過

半路見主子爽躺「VIP座位」看風景 沒檢查就出門...媽無意識帶貓兜風

見吳尊鞋子壞了...炎亞綸：我借你！　球場對決放一邊「兄弟情互動」閃爆

湖邊擺Pose狂拍女友突重心不穩　下秒變「落水網美」男友一旁笑翻

手忙腳亂！超狂媽咪單挑4胞胎 每晚崩潰大合唱...哄睡花2hrs

循環經濟可為當行！荷辦偕營建學者發表白皮書

莫拉克紀念晚會變「韓流造勢場」？　何庭歡：以後會避免

鄭文燦颱風天出訪挨罵！王浩宇護航「他心一直在」　網怒：換韓還這樣說嗎？

基隆中元普渡躲過利奇馬颱風　林右昌：老大公﹑好兄弟總是有保庇

洪秀柱親征台南選立委戰王定宇　唐湘龍：國民黨沒男人

8月以來第三次！韓國瑜上台致詞…場外民眾「比倒讚」長達30秒

林右昌還原3市長電聯：北北基按程序談好　「沒有什麼颱風假多放」

網路言論「零容忍」　吳敦義：蔡政府失去容忍異見的幽默感

挑戰艱困選區！　洪秀柱爆：我曾叫連勝文去選台南

獨／北北基3首長決策幕後　柯文哲在電話那頭也同意提早宣布放颱風假　

循環經濟可為當行！荷辦偕營建學者發表白皮書

利奇馬灑雨帶財！「台鐵停駛」白牌車爽敲竹槓　花蓮－台北喊價6000元

別白跑！利奇馬攪局　台東尚武濱海公園熱氣球光雕延至8/24

大馬男雙陷賭債欠高利貸風波　吳蔚昇氣喊：不是我和自由人

野生周慧敏！民眾搭捷運捕捉女神　爽喊：等等要去買樂透

皮卡丘大量出沒啾？　數百「水中奇妙生物」現身沖繩…長僅5釐米

買1000萬房少付1萬！行政院廢印花稅　2020年買屋免繳「這筆錢」

雲林虎尾溪出現「月世界2.0」　真相竟是…盜採砂石集團所為

海青盃兩岸青少年棒賽閉幕　稻江「暴雨之中」拿下三連冠

利奇馬撲台「山區暴雨」！五峰鄉落石坍方、樹木斷裂　警民合作搬巨石

只是勸她「對人好一點」 74歲翁被惡女冷血推下公車身亡

政治熱門新聞

韓國瑜頒證書才伸手...她一見..

柯文哲「颱風假多放了」　侯友宜..

利奇馬風雨不如預期　柯P：颱風..

蘇貞昌28分震醒...幕僚36..

影／北北基提前宣布9日停班停課

洪秀柱南下參戰選立委　挑戰王定..

「馬吳韓」齊聚　吳敦義：擔心整..

獨／北北基3首長決議放颱風假幕..

快訊／洪秀柱9日上午現身說明：..

韓國瑜25年前訪談原音重現　網..

韓國瑜怨廢印花稅「高市財政雪上..

1450留言灌爆　陳佩琪：想離..

時力開鍘！2天快刀除名高潞‧以..

王金平勸韓國瑜「精誠所至」　劉..

更多熱門

相關新聞

即／桃園市宣布9日停止上班上課

強颱利奇馬襲台，風雨持續增強。桃園市政府8日晚間宣布，明（9）日停止上班上課。

從國產車賣到千萬房　7年級單親媽為兒拚出月月成交紀錄

鄭文燦透露　桃機週邊設農產物流中心

潘恒旭光腳ㄚ辦公展現接地氣！

抓緊土地成本！經國特區土地標售　建商加價168元就拿下

讀者迴響

發燒話題

一芳 地震 姜丹尼爾 吳可熙 颱風即時 王令麟 元朗事件 停班停課 彭政閔引退 韓國瑜 艾成王瞳 林書豪 王令麟 京阿尼 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 王令麟 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 長榮罷工 王令麟 登革熱 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 宋仲基宋慧喬 詹詠然 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 林志玲結婚 王令麟 蒼井優閃婚 隨機殺人 具荷拉 許志安 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 張鈞甯 王令麟 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 館長 任達華 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

KTV中被5男搭訕！人妻被群毆身亡

利奇馬下毛毛雨！台北人：放假心虛

游否希千萬麥拉倫停路邊「被硬上」！爆打25歲狂粉

颱風天別叫外送？　網紅：自認貼心造成他們負擔

男師墜13樓身亡　妻曾自責：我不配當媽

台中沒放遭轟！盧秀燕曝「關鍵」網戰翻

600萬粉口罩男神「一露全臉變小夫」

母兩副眼鏡配10萬！網解帳單：店員殺慘了

白嫩OL黑Bra兇照狂吸50萬粉！「60分鐘閨房愛情片」傳出

強颱利奇馬路徑「偏北分量大」

他出門僅10秒利奇馬來了…影片曝

佔有慾最強4大星座男！天蠍愛吃醋

辣媽甜曬五代同堂！叔公神側顏驚呆萬人

利奇馬11級強風+大豪雨　不排除轉彎

育兒津貼上路8天！幼童爸繳學費「省76％」

更多

最夯影音

更多

外國小孩試喝5種台灣飲料反應兩極　全員唯愛這罐：為什麼美國買不到？

鄭爽7000元買1瓶礦泉水！　 小S開箱喝1口…臉僵尷尬了

父親節前夕兒狂歡醉倒人行道！暖爸「脫衣綁牽繩」騎車載回家

10秒前就察覺6.0強震來襲！8貓住11樓「聽到震音」全抬頭

演活「韓可菲」收私訊「妳是不是很騷」　袁艾菲苦笑：此生沒解過男人褲襠！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面