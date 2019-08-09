鄭文燦颱風天出訪挨罵！王浩宇護航「他心一直在」　網怒：換韓還這樣說嗎？

▲鄭文燦颱風天出訪日本遭抨擊，桃園市議員王浩宇臉書護航「他的心一直在桃園」。（資料照／記者洪靖宜翻攝）

地方中心／桃園報導

強颱利奇馬襲台，桃園宣布9日停班停課，但市長鄭文燦此時此刻卻在日本訪問。桃園市議員詹江村就在臉書發文反問，若高雄市長韓國瑜今天在國外，「別懷疑一定會被罵到耳朵長繭」。對此，力挺鄭文燦的綠黨桃園市議員王浩宇也在臉書反擊，「雖然鄭市長越來越胖，但他的心一直在桃園，至少不會人在桃園，整天想著怎樣 Yes I do」。

鄭文燦颱風天出訪日本引發爭議，就連桃園市議員詹江村都在臉書發文反問，「如果【韓國瑜】今天在國外，你覺得會怎樣？別懷疑一定會被一群自稱為愛台灣的人，罵到耳朵長繭，罵到支持者信心也跟著動搖，一起認為【韓國瑜】幹嘛颱風天還出國，【韓國瑜】幹嘛這麼白目啊！這就是台灣的二把尺，別懷疑！」

面對這樣的抨擊聲浪，王浩宇也發文反擊，「其實，鄭哥在出發前早已指示大家做好防颱準備，清淤、發電機準備、沙包發放等作業都持續進行，也指定副市長擔任指揮官。」王浩宇提到，市長一直跟他們保持聯繫，有任何狀況也都第一時間指示該如何處理，「昨天晚上，他擔心桃園到幾乎整晚都沒有睡覺。」

王浩宇還說，「我常說，選對一個市長、改變一座城市。雖然鄭市長越來越胖，頭髮越來越白。但我很確定的是，他的心一直在桃園。至少不會人在桃園，整天想著怎樣 Yes I do」。

然而，這篇文章一出，也引來網友兩面論戰，有網友力挺鄭文燦做足事前準備，但也有人痛批王浩宇兩面標準，留言直罵「是是是，你的人就是『事先安排』『擔心到睡不著』，其他人就都不是」、「如果名字換成韓國瑜，還會這樣說嗎？」