北宜公路科技執法4/1上路　超過60公里就開罰…機車違規最多

▲新北市警局交通大隊說明北宜公路科技執法成效 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市新店區連結宜蘭的北宜公路，沿途九彎十八拐，自2016年至2018年間共計發生交通事故達2003件，死亡事故4件；為有效防範交通事故發生，新北警延續萬里隧道區間測速科技執法的成效，在北宜公路19K 至23.1K建置區間平均速率科技執法設備，2019年4月1日起正式執法，針對行車速率超過60公里的違規車輛優先取締。

為了讓駕駛人知道執法訊息，在2019年2、3 月間，新北警持續發布新聞、並利用網路媒體、社群網站分享、拍攝宣導影片宣導，並在清明節連假前夕（4 月1 日）開始執法，經統計4 月1 日至7 日行車資料，行車速率超過60公里車輛數計有68輛，違規比率由宣導前10.73%下降至0.24%，降幅高達97.8%。

在交通事故方面，清明連假期間，在執法路段未發生交通事故，而宣導期間（2019 年2 月至3 月）測速區段內月平均事故數計2 件，與宣導前（2018 年1 月至2019年1 月）月平均事故數3.46件，相較下降42.2%，顯見絕大多數用路人已能夠依速限穩定行駛，也使道路安全性更加提升。

另分析4月1日至7日68輛超速違規之車種，汽車有16輛，占23.53%，機車有52輛，占76.47%，顯示北宜公路機車較容易超速行駛；另外，在4 月1 日至3 日平日期間3 天只有4 輛違規（僅占5.88%），而清明連假4天（4月4日至7日）違規車輛有64輛（占94.12%），平均每日16 輛，假日違規率較平日高，顯示部分外來車輛尚不了解北宜公路已實施區間測速執法，請駕駛人行經北宜公路注意道路速限及區間測速執法標誌牌面訊息，以免受罰。