15熱點24小時「雷射科技」抓違停　停3分鐘沒警察照吃罰單



▲各縣市紛紛採用科技執法，縮減值勤員警人力，圖為新北首創「違規停車自動偵測執法系統」，上為車牌辨識系統，下方是攝影機，將用雷射偵測輔助執法。（圖／記者林煒傑翻攝）



突發中心／綜合報導

違規罰不完！為了提高執法效率，各縣市分局紛紛引進「科技執法」，如新北、桃園及台中等地明年開始將上路「臨時停車監測系統」，只要停車超過3分鐘、或在禁停區域逗留3分鐘以上，系統就會自動辨識車牌，查出違停車主，並通知轄區警方開單，將有效縮減執法警力。

據《聯合報》報導，隨著科技進步，監視器、測速器與ETC等電子設備日益增加，警方為縮減執法警力，也將執法結合科技，最早使用在前年雪山隧道的自動化科技執法系統；萬里隧道去年7月也改用「平均速率」科技執法，時速超過70公里違規車輛已減少95.2%，事故也減少86.2%。

火車、公車與捷運站出入口等處車流量大，一直都是違規停車的熱點，新北、台中與桃園等處引進科技執法，在違規熱點將設立告示牌，並設置「雷射」或「地磁」裝置，搭配高解析度攝影機與車牌辨識系統，只要車輛臨停或違規停車超過一定時間，就先發出警告，超過3分鐘系統就會將拍攝的車牌資料轉由轄區警方開單。

目前「雷射科技執法」設置地點包括台中市新光三越、大遠百商圈公車站，新北市板橋車站、桃園、內壢、中壢火車站及公車停靠區共15處。除了市區外，由於許多用路人常為貪快在交流道插隊，鼎金系統南下入口、北上出口及中和南下出口，大雅南下出口及五股北上出口、南港系統北上出口、林口A南下出口也設置高解析度攝影機，員警可依畫面開單插隊車輛。

新北明年也將持續推動「速度管理」等科技執法設備，規劃在北宜公路實施「區間平均速率科技執法系統」，108年2、3月宣導，4月正式執法。