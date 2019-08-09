【瑪法達談星】土象星座08.07~08.13運勢　金牛正偏財滾滾來、處女事業現小榮景

圖文／鏡週刊



金牛座、處女座、魔羯座，本週（08.07~08.13）土象星座運勢。



♉金牛座（4月20日至5月20日）

化蛹成蝶，今非昔比。守護星與歲星呈幸運吉相、且喜遇年度事業轉型最幸運契機的這段日子，成功養分來自挑戰與考驗。賽事職場或人際關係將遇意志與能力的高強度磨練，有機會以外卡身分擠進前段，大出眾人意料，過程艱辛但結論甜美。事業逆向操作，人進我退、越戰越勇，不追隨熱門流行，反而因為獨特而把冷門炒熱。優質夥伴的助攻功不可沒。面對派系暗鬥、勢力爭奪或暗黑虛偽，所幸都能全身而退。痛苦會過去、美麗會留下來。正偏財兩者皆有滾滾而來之勢。愛情是只緊扣的情鎖。

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♍處女座（8月23日至9月22日）

撥亂反正，安內為上。守護星與事業星相繼由逆轉正的這段日子，儘管仍落在年度生涯相對低波段，可喜的是，困擾多時的波折、打擊與苦惱有顯著減輕、回歸平靜的跡象。重拾秩序、返回正軌的事業，正好藉此內部整頓、鞏固地基、以靜制動一番。事業將現一小波榮景，打鐵趁熱、不宜躑躅。財運平平，節用為上。愛情是幸福常溫長效。

♑魔羯座（12月22日至1月19日）

藏鋒納氣，來日方長。蓄積內力、專注調整體質的這段期間，計畫與現實恐出現落差或斷點，是暫停匆忙腳步與自己內在對話，或重新思考目標與方向的潛水期。練達時務為俊傑。可在這段中場休息的短暫留白裡，從別人的成功與失敗看到自己的可能。事業儘管起落迂迴、峰迴路轉，別過早論斷成敗。收穫姍姍來遲。愛情是對不準的焦距。