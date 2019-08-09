【瑪法達談星】風象星座08.07~08.13運勢！　天秤轉危為安、雙子事業喜獲援軍

圖文／鏡週刊



雙子座、天秤座、水瓶座，本週（08.07~08.13）風象星座運勢。



♊雙子座（5月21日至6月20日）

近朱者赤，近墨者黑。主軸落在情感或工作夥伴關係的這段日子，一直呈膠著或未定的某夥伴關係即將謎底揭曉、塵埃落定。當下敲定的結盟對象、建立的合作團隊將對中長期生涯發展與成敗影響既大且深，不可等閒。事業喜獲援軍加入，對補強不足、拉抬戰力有畫龍點睛之助，但也有包袱。沒有單飛本錢。小禮上門。愛情是種相互取暖。

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♎天秤座（9月23日至10月22日）

喜從天降，左右逢源。守護星與歲星呈幸運角的這段日子，優質生涯選項變多，擁有抉擇的奢侈，與較同儕幸運的發展機會和可能。近期還可能從某事件中轉危為安、因禍得福。夢想發揮力量。可望集結志同道合的組織勢力、集體智慧形成氣候，一呼十應、眾志成城。社交活絡、人氣可用，緊急時刻總有貴人現身相挺，提供人力、物力或各式支援，順利交付任務。驛馬星動，考察參訪、短期任務、副業兼差、短期應考順利過關，且意外開闢新市場。理財投資有方，財力轉強。愛情是且為幸福駐足。

♒水瓶座（1月20日至2月18日）

此消彼長，權衡得失。守護星開始數月退行的這段日子，尚未脫離障礙物較多的勵志期，還將步入一段狀況較多、「雷包」隊友拖累或事與願違、力不從心的灰暗期。事業績效因不可抗力或團隊變數大受減損，資源調配、時間管理都有改善空間，宜保持高度彈性，預作沙盤推演。無法面面俱到。財運吉，利薄利多銷。愛情是種似曾相似的情愫。