【瑪法達談星】水象星座08.07~08.13運勢！　天蠍座名利雙收、雙魚座財運佳

圖文／鏡周刊



巨蟹座、天蠍座、雙魚座，本週（08.07~08.13）水象星座運勢。



♋巨蟹座（6月21日到7月22日）

奇貨可居，供不應求。「財富指數」衝上年度之最的這段日子，情感、工作與金錢的人生總資產不只達年度高峰，個人物質滿足與財富感也是年度數一數二的充實期。看好度仍有近月光景，記得做好財務規劃、積極理財投資。事業經營鬆緊並進，精算風險、策略結盟，靠著掌握瞬息萬變的趨勢機會勝出。提防小人。愛情是幸福滿格。

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♏天蠍座（10月23日至11月21日）

財源大進，後顧無憂。財神眷愛且事業宮迎來水星入駐、呈四大吉星輝映盛況的這段期間，是年度財運爆發且事業出運的閃亮日子。正值年度事業大運期，稍加整理耕耘已久的基礎、兌現市場價值，將會有點石成金、敲中金磚的驚喜。招財致富機緣應接不暇，財力有大幅翻轉、提升之兆。事業順遂有成，造就名利雙收。愛情是不自覺的陷溺。

♓雙魚座（2月19日至3月20日）

承先啟後，躊躇滿志。事業星終止數月退行，且喜迎數波生涯出運機緣的這段期間，醞釀很久，終於等到事業瓜熟蒂落、擔綱重任或躍身要角的絕佳契機，可望順勢站上火線、小露身手，有後發先至、順利卡位或一鳴驚人的彈跳力。儘管狀況尚非理想但足堪大任。壓力期許伴隨幸運傳承。財運吉，收入與貢獻成正比。愛情是幸福導航自駕。