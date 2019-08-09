【瑪法達談星】十二星座08.07~08.13運勢！　射手座漲勢最飆、獅子座機運佳

圖文／鏡週刊



年度星象的幸運8月正式以「歲星退行結束」開始、四大吉星群聚獅子座的本週，節氣轉進暑溽稍退的立秋，「歲星／太陽三合」「歲星／金星三合」等年度超級星象吉兆，將帶來一股硬中帶軟、軟中有硬的環境大氛圍，堅守立場底線、但保留合作空間，是這段期間較為突出的集體情緒。水星加入太陽、金星、火星，形成四星簇擁獅子座的星空基調，意味著先前獅子座的狂傲、霸氣、頑固與強者邏輯將隨水星的進駐，帶來若干修正與柔軟。

星象大事有：8月7日的超級吉相－「歲星／太陽三合」；（水逆結束）；8月8日的一級喜訊－「歲星／金星三合」；8月11日的超級三連環訊號－「歲星恢復正行」「災變之星天王星開始退行」、水星進駐獅子座。就象徵意義而言，歲星轉正、吉兆湧進，意味上半年後段以來的大環境風波隱憂、國際紛爭，開始朝向緩和有解的方向邁進。

財經方面，金星轉進獅子座、「歲星回正」，且財星正訊號強度在高峰期的本週，星象統計顯示，通常非經濟因素干擾有減少跡象，且獅子座（管黃金）金星常伴隨金價較大表現與歐美股價呈兩極化大幅波動。未來兩週股市急漲急跌機率不低，投資人宜注意因應。

就個別星座而言，「歲星退行」結束、星象一級吉兆籠罩全場的本週，大環境堂堂進入歲星轉正、吉相前呼後擁不絕於途的幸運8月。諸星際遇順遂是常態，波折是例外。得意榜首當數，事業星與守護星相繼轉正，正值年度事業黃金月的「年度之星」射手座。喜上加喜、馬力大增，攻下事業灘頭堡在望。

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好運落在亞軍的是本月之星獅子座。本命宮繼太陽、金星與火星三大吉星進駐加持，又迎來水星入駐，對事業、情感、金錢與人氣的現有格局有加分拉抬的效果，明星光環與結盟合作是兩大較顯著變化的人生議題；好運第三落在轉型陣痛中的金牛座，雖然一路硬仗連連，但苦後回甘、麻雀變鳳凰，先卑後尊的戲劇人生也很值得期待。

上週的低潮星天秤座，本週搖身一變成為當紅人物，有一夕成名的話題性。一直處於間歇性低迷的水瓶座，本週守護星開始數月退行，雖然麻煩多了，但錯過的機會可能會再碰面。

星座排行： 射手座：銳不可擋、風生水起、一飛衝天（漲勢最飆） 獅子座：遠交近攻、游刃有餘、技壓群雄（機運最佳） 金牛座：脫胎換骨、後發先至、揚眉吐氣（後勢最猛） 天秤座：百花齊放、殊途同歸、通路大開（出路最多）

愛情運：★★★

金錢運：★★★

事業運：★★★★

★★★★★為滿分，☆為半顆星



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