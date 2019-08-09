【瑪法達談星】火象星座08.07~08.13運勢　射手出人頭地指數升、獅子實力技壓群雄

圖文／鏡週刊



牡羊座、獅子座、射手座，本週（08.07~08.13）火象星座運勢。



♈牡羊座（3月21日至4月19日）

照章行事，師出有名。事業與財富同步看好的這段日子，延續上週以來的熱度，運勢曲線加快向上攀升。懂得抉擇取捨、擇優而專，加上膽識與勇氣，能在機會再度降臨時，當仁不讓、撐起全局。近期將有數起精彩戰役，信心滿滿，同溫層也享有高支持度。考場、官場、情場得意。利遠遊、社交與享受人生。財運亨通。愛情是種幸福飛翔。

請繼續往下閱讀...

♌獅子座（7月23日至8月22日）

雷霆萬鈞，平地起樓。大受歲星幸運加持、且水星轉進本命宮呈四星拱照盛況的這段期間，自信無敵。拜上述各式福星庇蔭之賜，占盡天時地利人和等各種主客觀優勢，擁有凌厲攻勢與爆發力，不但大肆自我突破，也很有實力技壓群雄、動見觀瞻。事業將遇幸運機緣，時機、實力與舞台配合絕佳。財神眷顧大發利市。愛情是心動時節。

♐射手座（11月22日至12月21日）

躍馬奔騰，時運相濟。繼上週事業星由逆轉正、守護星終於結束數月退行，且超級吉兆接踵而來的這段日子，一切足以阻擋前進的各式路障快速瓦解，成就動機與行動節奏雙劍合璧，蓄積多時的能量終於得到超級釋放，是事業引擎啟動、出人頭地指數快速竄升的出運吉日。事業看好度為期數月，切莫蹉跎。財運亨通。愛情是看見幸福極光。