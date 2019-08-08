長榮航空罷工地勤支援津貼糾紛　勞資三度協調仍破裂

▲長榮航空與長榮企業工會8日就地勤支援罷工期間津貼進行三度調解，但可惜仍無功而返。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

長榮航空罷工長達17天期間，公司肯定地勤人員支援發放津貼，企業工會為地勤人員爭取津貼獎金，勞資雙方認定津貼發放方式落差太大，市府勞動局8日邀集雙方三度調解；工會認為，公司雖已在7月底發放地勤津貼，但只針對6月20日至24日出勤者給予雙倍薪資，與空服員罷工期如未請假就有1萬元獎金，兩者差異太大，勞資雙方在缺乏共識下最終仍宣告調解破裂。

市府勞動局表示，企業工會8日針對地勤人員在罷工期間出勤津貼訴求與資方調解，地點在市府勞工育樂中心，勞資雙方從上午9時開始討論，但對於地勤津貼發放金額與區間雙方始終欠缺共識，討論近2個小時還是調解不成立，勞動局已將此次會議內容做成文字紀錄，勞資雙方可循公司內部勞資會議再行討論，以尋求共識。

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▲長榮企業工會秘書黃士庭說，地勤人員在罷工期間支援很辛苦，但津貼發放差異太大。（圖／記者沈繼昌攝）

長榮企業工會秘書黃士庭指出，長榮航空發放地勤津貼雖已在7月31日發放，但僅針對6月20日至24日的地勤出勤雙倍薪資，工會認為地勤人員與空服員發放津貼差異太大，空服員罷工期間是從6月20日到7月9日計算，只要出勤就有雙倍薪資，若空服員完全沒請假，還會加發額外1萬元獎金，兩者津貼落差太大。

黃士庭說，地勤人員在罷工期間非常辛苦，尤其面對第一線旅客與消費者直接質疑，心理壓力甚為沉重，但公司發放地勤津貼與空勤獎勵差距實在過大，工會不能同意此項發放方案；調解破裂後，工會將與會員進行後續討論再決定如何因應。

對此，長榮航空也發布聲明回應第三次勞資爭議調解狀況，完整聲明如下：

長榮航空因桃園市空服員職業工會（簡稱桃空職工）發起突襲式罷工，致使6月20日至23日全球各地機場、票務櫃檯、訂位…等第一線人員及相關部門業務量遽增，因此公司已採專案方式處理，提供該期間出勤的地勤同仁雙倍薪資，如果假日出勤除了加給一日薪之外另給一日補休假，加班之時數亦以雙倍薪資計算，該加發薪津發放相關作業於7月31日完成，並在發放前就已發公函告知長榮航空企業工會以及長榮航空關係企業工會。

長榮企工於今日調解會議中，對公司所發放的地勤支援津貼不滿意，致使調解不成立，然眾所週知，長榮企工與桃空職工是「一批人馬、兩塊招牌」，二個工會主要幹部有八成相同，如廖以勤理事長，曲佳雲副理事長，秘書周聖凱等，這些幹部的背後勢力正是桃產總，當初不顧地勤人員可能面臨的超負荷工作衝擊，也不願意與公司繼續協商仍發動突襲式罷工的，也正是同一批人，這種「左手發動罷工造成地勤同仁負擔超額工作量，右手要求公司體恤地勤同仁於罷工期間的辛勞，給予福利」的兩面手法，企圖藉此向公司員工與社會大眾獲取「為地勤同仁爭取福利」形象的意圖，長榮航空實難苟同。

長榮航空也在今日的調解會議中向長榮企工的與會代表表達，此次罷工事件造成旅客與公司應變時間不足，導致第一線員工作業困難度大幅提高，並須承受旅客情緒不滿的壓力，呼籲長榮企工若為員工著想，應思考罷工預告期的必要性，並支持未來航空運輸業能有罷工預告期的立法，避免類似的事件再發生，才是治本的解決之道。

長榮航空再次強調，公司感謝罷工時期堅守崗位的所有空、地勤同仁，也給予適當的獎勵措施，未來一定會持續以具體的行動與務實的方案，照顧所有願意和大家一起努力的員工，讓公司繼續成長、茁壯。

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