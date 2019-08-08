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撲床「脫衣吻胸」她崩潰抵抗！補教名師宋文竟狂讚：妳展現極強意志力

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▲▼補教狼師宋文。（圖／東森新聞）

▲前補教名師試圖性侵女學員遭判刑。（圖／東森新聞）

記者戴若涵／台北報導

前補教界名師宋文（本名宋吉德）2016年將女學員靜靜（化名）騙至居酒屋、酒吧餐敘，沒想到他竟趁著對方不勝酒力時，將靜靜帶往飯店強行脫衣、親吻胸部，性侵未遂。宋男一審被判處有期徒刑3年2月，日前最高法院將他的上訴駁回，全案確定。

根據判決書，宋男在一間知名公職補習班擔任行政學老師，見到靜靜求榜心切竟起了邪念，藉著介紹已考取公職的優秀女學員給她認識的藉口，將她騙去一間居酒屋餐敘。靜靜赴約時才發現，除了幾名男補教老師之外，並沒有所謂的「學姊」在場，趕緊詢問宋男，但對方僅含糊虛應並未回答。

餐後宋男又慫恿眾人到酒吧續攤，靜靜幾杯黃湯下肚後已有醉意，宋男見有機可趁，以護送靜靜回家為由，將她帶往高雄一間飯店，還假好心稱「要保護靜靜的安危」；靜靜雖然覺得怪異，但因個人物品全被宋男拿走，也只能跟隨。

才一進入飯店房間，宋男便露出本性，強行將靜靜的上衣、胸罩脫掉試圖性侵，靜靜受到驚嚇趕緊推拒，但宋男已被色慾沖昏頭，藉著體型優勢仍將靜靜壓在床上，將她脫個精光，又摸、親吻靜靜的胸部，見靜靜不斷推拒，他才罷手，但不久後又將靜靜撲上床強吻，所幸靜靜奮力抵抗才從狼爪下逃脫。

▲桃園市17歲少女去年8月提告父親與祖父在其就讀小學期間先後性侵與強制猥褻，並提出醫院驗傷單佐證，桃檢以受性侵期間未報警或告知親友，也未提出積極佐證，事隔8年才提告，難認有具體犯行，偵結不起訴處分。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲靜靜情緒崩潰，一邊向朋友痛訴，一邊哭泣。（示意圖／免費圖庫pxhere）

宋男要求靜靜不可以將事件說出去，否則就不放她走，靜靜只好應允他，接著請飯店櫃台人員幫忙叫計程車，隨後向友人泣訴，並傳訊給另名老師痛罵，「你們都不是好人」、「我不做這種事」、「FUCK U」等。

事後宋男面對靜靜的質問，「你為什麼脫我衣服又毛手毛腳？」竟還無恥回應，「讓妳不舒服，我向妳致歉！不過，妳真的展現了極強的意志力」。

法院審理時，宋男坦承有親吻靜靜，但否認犯行，強調2人是你情我願的，但法官勘驗相關事證後，不採信他的說詞。一、二審皆依強制性交未遂罪判宋男有期徒刑3年2月，宋男上訴到最高法院，但遭駁回上訴，全案確定。

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關鍵字：補教名師,性侵,女學員,飯店

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