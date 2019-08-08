少女北上求職慘遭2度性侵　臉書PO「救救我」...洗車場老闆下場出爐

▲台南17歲少女誤信網友幫找工作，慘遭2度性侵，臉書發文求救才被友人救出。（示意圖，與本案無關／123RF）

記者陳玉／台中報導

台南17歲少女阿秀（化名）透過網路直播結識洗車場老闆蔡男，蔡得知她想找工作，邀約她到洗車場工作，她答應後北上台中，入住蔡承租的雅房中住宿，蔡見對方年幼可欺，2度性侵得逞，阿秀後在臉書上發文求救，才被友人救出；雖葉事後已與少女達成和解，並賠償30萬元，台中地院依強制性交罪判他2年徒刑、緩刑3年。

判決書指出，葉男去年10月間透過網路直播結識17歲少女阿秀，得知對方正在找工作，便邀她到自己開設的洗車場工作，並居住其家中，阿秀不疑有他，同日晚上近10點從台南搭車抵達台中，葉將她載往承租的雅房。

深夜2人在床上休息時，葉一時色慾薰心，見阿秀年幼可欺，先要求她替其口交遭拒，不顧她大聲喊叫「不要、會痛」等語，仍強行褪去她內衣、褲後，性侵得逞。

阿秀因對台中人生地不熟，不敢自行離去，葉食髓知味，2天後趁她在房內熟睡時，用手撫摸她胸部，她驚醒大喊「我不喜歡、而且我有男友」等語，葉仍強行脫去她衣褲，二次性侵得逞。隨後，她在臉書上發文求救，友人將她救出洗車場，立即報警。

葉事後坦承犯行，並與阿秀調解成立，並分期賠償她30萬元；台中地院認為，葉非惡性重大，以其正值壯年，仍有可為，加上已與少女達成和解，均爰依刑法第59條之規定減輕其刑。