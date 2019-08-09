「雷神」LINE群報股票明牌　月收6千「未獲准經營投顧」起訴

▲股市老師雷神未獲核准就經營投顧業遭起訴。（圖／翻攝YOUTUBE）

記者劉昌松／台北報導

林姓男子在網路上以「信雷神 得永勝」為口號，招攬投資大眾加入LINE官方群組，結果被檢調查出，根本就沒有經過主管機關核准經營投顧業，林辯稱並未收費，不算「經營業務」，但有會員證稱，若沒有月繳6000元，就再也收不到投資建議的訊息，台北地檢署調查後，依違反《證券投資信託及顧問法》起訴林男。

林男被控在2016年、2017年間，以「雷神投資有限公司」的名義，在臉書或平面媒體發表股市分析，以及投資建議的文章和影片，如果只是分享個人投資分析心得就算了，林男孩招攬投資大眾，以每月6000元的代價，加入雷神的LINE官方帳號群組，等於收費提供個別股票投資建議。

起訴指出，依照《證券投資信託及顧問法》，未經許可，不得經營證券投資顧問業務，不得以有償方式，對投資或交易有關事項提供分析意見或推介建議。雖然林男辯稱，相關投資訊息都是會員各自提供的，會員不繳費的話，也不會被踢出群組，他並沒有經營投顧業務。

但有投資人向檢調抱怨，覺得會費很貴，所以沒繳，之後他的確沒有被踢出官方帳號群組，但是別人收到的訊息，他一條都看不到，檢察官因此不採信林男辯詞，認定他涉犯未經許可經營投顧業務罪，依法起訴。

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