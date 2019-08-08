受暴妻汽油淋身火燒醫師老公　夫40％燙傷抱8月嬰逃命控：她也想殺兒子

▲林姓女子在丈夫頭上澆汽油縱火，差點殺死丈夫。（圖為資料照／記者黃彥傑攝）

記者劉昌松／台北報導

台北林姓女子2018年間，因與丈夫積怨已深，竟去買汽油回家，等丈夫深夜睡著，從頭澆淋後縱火，丈夫全身40%燒燙傷，送醫一度命危被救回後，控告妻子企圖殺他和2人所生的8月個大兒子，但醫生作證男嬰並無燒燙傷或吸入過多一氧化碳情形，台北地檢署8日僅依殺害丈夫未遂罪起訴林女。

據了解，林女(35歲)疑因長期遭擔任醫生的丈夫家暴，曾有6次報案紀錄，和丈夫談判離婚又常起爭執，2018年10月19日下午，林女先帶著保特瓶到台北市信義路四段的加油站買汽油，晚上回光復南路住處，等丈夫睡著了，就直接朝丈夫頭臉澆淋汽油點火。

▲林女案發當天就先去買了汽油預備晚上行兇。（圖為資料照／記者柳名耕翻攝）

林女丈夫當場驚醒，自行滅火後，衝到另間嬰兒房，抱起8個月大的兒子就往外衝，警消趕到，將父子送醫，林女丈夫全身包括臉、頸、胸、四肢共約40%面積二、三度燒燙傷，全身40%遭波及，一度發出命危通知，所幸被救回，而男嬰則被診斷右手肘有1X1公分的疑似燒燙傷，且疑似吸入濃煙。

林女丈夫回復意識後，憤而控告林女涉嫌殺害他跟兒子未遂，但是檢察官調查，男嬰和林女夫妻睡在不同房，未受火勢波及，林女與兒子並無仇怨，且證人供稱，林女縱火後直衝樓下，希望鄰居幫忙救兒子，醫生也證稱，當時有幫男嬰做抽血等檢測，體內一氧化碳濃度正常，雖然無法釐清男嬰手肘傷勢原因，但與林女縱火無關，因此不起訴林女被控殺兒部分，僅起訴她涉嫌殺害丈夫未遂罪。

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