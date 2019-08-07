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她酒醒身上剩內褲「控撿屍」　2男被拍到進出房間…檢警卻笑了

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▲▼撿屍,開趴,男女,約砲,約炮。（圖／PAKUTASO）

▲小莉參加國外回來的朋友接風宴喝醉，事後控告遭人撿屍。（示意圖於本案無關／PAKUTASO）

記者劉昌松／台北報導

20多歲年輕女子小莉(化名)和朋友一起喝酒時醉倒，隔天醒來時躺在摩鐵房間，身上只剩下1件褲子，小莉驚覺遭撿屍性侵，而檢警根據監視畫面，很快找到2名扶小莉進房的男子，竟然是小莉的朋友，2男喊冤就是怕被誤會，才一起扶她進房後又立即結伴出來，小莉也想起衣服是自己喝醉脫掉的，這起撿屍案情急轉直下，讓偵辦檢警哭笑不得，台北地檢署7日處分全案不起訴。

▲▼女人,女性,喝醉,撿屍,睡覺,酒醉,辣妹。（圖／示意圖／pixabay）

▲檢警調閱摩鐵監視畫面發現2名男子結伴進出房間。（示意圖與本案無關／pixabay）

據了解，事發當天小莉和朋友一起擺攤，為剛從國外回來的小威接風，幾個久沒見面的朋友把酒暢飲到深夜，小莉喝到盡興醉倒了，小威和另名男姓友人小乖因為都不知到小莉住哪裡，想到可以送小莉到汽車旅館，讓她睡到自然醒。

小威和小乖很聰明的說好，2人要一起行動，把小莉扶上房間的床鋪，就一起離開回家，萬萬沒想到，隔天小莉醒來，不但發現自己躺在陌生房間，身上又只剩下一件褲子，嚇得報警指控遭人撿屍。

▲▼女性,酒醉,撿屍,性侵,床（圖／pixabay）

▲最後證實是2名好心的男性友人護送小莉到摩鐵休息的一場誤會。（示意圖與本案無關／pixabay）

轄區中山分局調閱摩鐵監視畫面，輕易找到小威和小乖進出房間的畫面，小莉看到嫌犯竟是自己的朋友也嚇一跳，2男到案後無奈喊冤，說明整個經過，小莉也想起自己可能是吐了，所以跟之前酒經驗一樣會亂脫衣服，認為自己也誤會朋友的好意了。

但是妨害性自主案不能撤回告訴，檢察官根據2男結伴迅速進出房間的畫面，認為確實沒時間對小莉亂來，加上小莉身上也沒驗到男性DNA等事證，檢察官因此在7日處分不起訴小乖和小威。

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關鍵字：撿屍,性侵,妨害性自主,撤告,酒醉,誤會

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