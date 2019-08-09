一張圖看全台4天雨區　天氣風險公司4點提醒：中南部雨持續至下週一

2019/08/09 0700利奇馬颱風快報 【 0700利奇馬颱風快報 】 利奇馬略偏北北西走 仍需留意持續間歇大雨

記者黃翊婷／台北報導

強颱利奇馬的路徑比原先預估要更加往北偏移，天氣風險公司9日上午7時許發布利奇馬颱風快報，整理出9日至12日的全台雨區預測圖，同時列出4大點提醒民眾注意強風大雨，包含暴風圈今（9日）上午漸籠罩北台、中北部今早風雨最強、中南部雨量午起明顯增加、暴風圈明天（10日）清晨脫離。

▲天氣風險公司公布全台4天雨區圖。（圖／翻攝自Facebook／天氣風險 WeatherRisk）

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天氣風險公司分析師賴忠瑋提到，在過去12小時內，利奇馬的路徑比原先預估的要稍微往北偏，暴風圈影響範圍雖然會再縮小，但還是不能掉以輕心，根據最新資料顯示，颱風中心的最大風速每秒仍有51公尺，七級風暴風圈籠罩北台灣，台中以北、東北部都在範圍內，預計10日清晨才會脫離暴風圈。

而風雨情況方面，賴忠瑋表示，9日上午北台灣風雨增強情形最明顯，苗栗以北降雨比較顯著，加上螺旋雨帶已經進入台灣，中南部地區下半天也要留意強風大雨，預計中南部地區的雨勢會一直增加到明天，並持續到下週一（12日）。

▲關於強颱利奇馬，天氣風險公司整理出4大點提醒民眾。

賴忠瑋提醒，9日白天風雨增強，全台都會出現降雨情形，明天週六（10日）北部雨勢緩和，但中南部會持續降雨。總結來說，對於強颱利奇馬一共有4點需要民眾多加留意，首先是暴風圈今（9日）上午漸籠罩北台；第二，中北部今早風雨最強；第三，中南部雨量午起明顯增加；第四，暴風圈明天（10日）清晨脫離。

中央氣象局方面則表示，颱風利奇馬的路徑偏北分量較大，未來移動路徑會稍偏離台灣，今天（9日）一整天仍是颱風距離台灣最接近的時間點，首當其衝的北台灣仍需要留意雨勢，尤其桃竹苗、宜蘭山區更會有豪雨到大豪雨等級降雨，下午到晚上隨著颱風逐漸北上，雨量就會漸趨緩。

▼颱風利奇馬的路徑往北偏移。（圖／中央氣象局）

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