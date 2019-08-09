快訊／花蓮解除陸警！利奇馬最快上午變中颱　台中、苗栗也將脫離暴風圈

▲利奇馬颱風9日上午08:30路徑圖。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

強颱利奇馬來襲，由於路徑偏北分量有比較大，未來移動路徑稍偏離台灣，影響也預期會較趨緩。根據氣象局最新8時30分颱風警報，已將花蓮地區解除陸警，預計下一報強度也將轉中颱，台中、苗栗地區可望陸續脫離暴風圈。但今天一整天仍是颱風距離台灣最接近的時間點，北台灣首當其衝，需要留意一波波雨勢，尤其在桃竹苗、宜蘭山區更會有豪雨到大豪雨等級降雨。

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▲氣象局簡正謝明昌表示，利奇馬路徑偏北分量大，未來強度也有減弱、暴風圈縮小趨勢。（圖／記者莊喬迪攝）

氣象局簡正謝明昌表示，利奇馬颱風在觸陸後強度有稍減弱，但未來即將進入海溫相對較低的地方，強度有減弱、暴風圈也有縮小趨勢，預估在下一報有機會減弱成中颱，台中、苗栗也可望陸續解除陸警。另外，颱風在過宮古島之後，偏北分量有比較大，路徑上較偏離台灣，對於台灣風雨影響會稍舒緩。

不過，謝明昌提醒，今天一整天仍是颱風最接近台灣的時間，北台灣上半天仍會有一波一波雨勢進來，仍須嚴加戒備，下午到晚上隨著颱風逐漸北上，雨量會漸趨緩。

特別要留意的是，在颱風北上過程，將帶上西南風，氣象局示警，未來反而是中南部地區下半天之後需要留意降雨狀況，尤其高屏山區雨量將持續累積，在颱風遠離後降雨也可能會持續好幾天。