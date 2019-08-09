「最強核心雨區落在海面」　利奇馬一夜北漂...最新總雨量大下修了！

▲利奇馬颱風主要核心從沿海掃過，與台灣陸地保持些許距離，北部風雨情況減緩許多。（圖／翻攝自台灣颱風天氣論壇粉絲專頁）

記者賴文萱／台北報導

由於利奇馬路徑較預期偏北，颱風主要強風區、雨區都落在海面上，氣象局最新風雨預報出爐，將總雨量預測數字下修，其中差異最大的是北部山區，總雨量原本報到900毫米，現在已下修至600毫米；平地部分則是新北市差最大，從600毫米下修至500毫米。但氣象局提醒，利奇馬颱風結構是以螺旋雨帶為主，因此北台灣上半天仍要提防一陣陣降雨發生。

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▲利奇馬上午10點風雨預報出爐，北部山區總雨量從900毫米下修至600毫米。（圖／中央氣象局）

氣象局上午10點最新風雨預報出爐，各區總雨量預報差異最大的是新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣山區，總雨量從原本報到900毫米，已下修至600毫米，台中市山區也從800毫米下修至500毫米；平地部分則是新北市差最大，從600毫米下修至500毫米，整體來說，北台灣平地總雨量也都從500毫米下修至350毫米。

▲利奇馬上午10點風雨預報出爐，跟上午7點預報相比，總雨量下修幅度大。（圖／中央氣象局）

氣象預報員陳伊秀說，由於利奇馬過去移動較北偏，因此最強的強風區、雨區都落在海面上，因此甩進台灣的雨量就較預期少。另外，加上利奇馬結構大致是以螺旋雨帶為主，特性就是雨勢屬於一陣一陣的，也因此民眾才會感受上雨沒有預期得多。

天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」則指出，由於利奇馬路徑略偏北，颱風主要核心從沿海掃過，與台灣陸地保持些許距離，北部風雨情況會減緩許多。不過今天白天還是會有大雨及強風，中南部地區方面，在颱風更北上後，西南風增強一樣容易下雨，尤其山區雨勢會相當明顯。

▲利奇馬一夜北漂，颱風影響台灣的風雨程度略有減緩。（圖／翻攝天氣風險）

天氣風險公司總經理彭啟明也在臉書說，今天很多媒體在問為什麼風雨不如預期，前兩天我們就有提及颱風中心距離北台灣 100-200公里的差別會差很大，這次約距離 200-220 公里，這就是差異。

彭啟明說，但的確台灣是落在七級風暴風半徑內，也有螺旋雨帶移入，只不過持續時間略少。他也強調，氣象人員是照科學作業流程來進行，就像是醫生也是根據專業來判斷，建議大家不要那麼早就依據您所在地方的風雨來判生死。