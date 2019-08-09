強颱利奇馬北漂50公里　任立渝：可望今晚脫離暴風圈

▲颱風利奇馬影響台灣，目前以北台灣雨量最大。（圖／中央氣象局）

記者崔至雲／台北報導

颱風利奇馬以強颱之姿侵台。氣象專家任立渝指出，雖然颱風路線以偏北移，但是以衛星雲圖來看，颱風雲層還是相當扎實，因此還是會有大雨或豪大雨出現的機會，提醒民眾還是要避免前往山區及沿海地區。

任立渝指出，台灣目前仍然受到颱風影響，風勢雨勢雖然沒有預期的這麼大，主要原因為颱風路線有一點改變，但是還是以強烈颱風之姿侵台，以雷達圖可以看出颱風中心偏北、偏西在走，目前已經往北偏了50公里左右。提醒民眾，雖然颱風路徑偏北，但是暴風圈還是影響北台灣，尤其受到外圍環流影響，苗栗以北山區、中部山區，還是會出現大雨、豪雨的機會。

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▲利奇馬颱風路徑。（圖／中央氣象局）

任立渝進一步指出，今天下午下雨地區會減少一些，到了晚上北台灣雨量將減少，但是雨勢將影響南台灣，尤其夜晚甚至明天，將出現大雨、豪雨機會，另外，風力部分，以沿海地區出現5~7級陣風最為明顯，沿海也將出現長浪，民眾應避免到海邊活動。仁立渝估計，台灣晚間才會離開暴風圈。

任立渝在TVBS播報氣象時提到，利奇馬颱風明天會到大陸上海地區，大後天將前往山東半島，因此要前往大陸的民眾要特別小心注意，另外，在利奇馬颱風後還有一個柯羅莎颱風，該颱風力也將增強，雖然目前走很得很慢，但下禮拜四五要前往日本的民眾也需小心。

