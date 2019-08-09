七夕跟長髮妹玩親親！議員撇清「好友惡整」　孕妻怒：不要再騙了

▲彰化議員洪柏葳被爆料與長髮妹玩親親。（圖／翻攝Facebook）

記者莊智勝／彰化報導

彰化縣議員洪柏崴被爆出把妹疑雲，不但在七夕情人節與長髮正妹合照放閃，甚至還扭頭親臉、寫下「我愛你，情人節快樂」，神態甚是親暱。照片曝光後，洪柏崴嚴正否認，強調是與朋友酒後打賭玩遊戲遭人惡搞，跟這位長髮妹一點都不熟；而對於這樣的說法，懷孕8個月的洪妻似乎難以相信，據傳還私下傳訊給丈夫，「大家不是3歲小孩，不要再騙了！」

臉書「爆料公社」上，原PO貼出照片代替姊姊PO文控訴姊夫，「我挺著8個月大的肚子，每天在等你回家，而你在七夕情人節卻讓我看這到這個？」還貼出洪柏崴的臉書PO文截圖，只見他與一名長髮正妹開心合照，還一度扭頭親臉，寫下「我愛你，情人節快樂！」

在照片曝光後，立即引起網友熱烈討論，洪柏崴8日也現身解釋，神情一派輕鬆，言談間嘴角還不時揚起微笑，坦言照片是6日到屏東與朋友商談海產店開店事宜時所拍，當天友人請他到個人招待所喝酒，席間有金髮妹作陪，酒過三巡後便與朋友打賭，看他敢不敢把與女生玩親親的照片PO上網，酒醉的他便在好友的半推半就下照做了，直到半夜酒醒起床時，這才發現照片已經在網路上開始流傳，直呼「要命」，連忙將PO文、照片全數刪除，無奈一切已經太遲了。

▲洪柏葳稱這是酒後與好友打賭、遭人惡搞，自己與長髮妹根本不認識，不可能會有什麼親暱關係。（圖／翻攝Facebook）

洪柏崴也說，他正在與孕妻辦理離婚協議，協議書也都已經寫好，原本上周2人才到戶政事務所準備離婚，但妻子一到門口卻又反悔返家。洪柏崴表示，對於私事遭人PO文爆料、公諸大眾，他個人並不會生氣，後續會好好與家人解釋，並感謝各界的關心。

據《自由時報》報導，洪妻對於丈夫的說法嗤之以鼻、全然不信，事後還私下傳訊表示，「大家已經都是成年人了，又不是3歲小孩，這種謊話就不要再騙了！」

▲洪柏葳8日現身解釋，神情一派輕鬆。（圖／記者唐詠絮翻攝）