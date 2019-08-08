彰化議員情人節親金髮妹小三放閃　孕妻氣爆：我挺8個月大肚讓我看這個

▲彰化議員洪柏葳被爆料與長髮美女玩親親。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣議員洪柏葳與長髮美女玩親親，還將畫面po上網，寫下「我愛你，情人節快樂」，被妻子的妹妹看到po上《爆料公社》，上午8時許，議員也喊冤說，臉書昨晚被灌爆關版，想寫下文字也沒有辦法，這是一場與朋友間酒後相賭的遊戲，長髮女子他也不熟，更一點關係也沒有，希望家人不要家此事再擴大了。

洪柏葳也說明原委，他說6日到屏東與朋友談海產店開店，朋友請他到個人的招待所喝酒暢談，席間有長髮女子作陪，酒過三巡後，便與朋友相賭，看他敢不敢將與女生玩親親的畫面po上網，於是便照做，到了半夜酒醒起床，「要命！」才知道一切都太遲了，臉書也被灌爆，妻子也誤會，家人更不能諒解。

▲彰化洪姓妻子非常難過。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

《爆料公社》上寫著：「我挺著八個月大的肚子每天在家等你回家，而你在七夕情人節卻讓我看到這個？我昨天半夜睡覺時被我媽的電話吵醒，她說在臉書上看到這個，我整個人驚醒後， 我媽非常生氣的從北部趕來台中把我帶回家。

而從我回到北部的家到現在他沒一通電話只丟了『抓姦要在床』、『妳不信我能怎樣』⋯更也不像一般人被誤會了會要飛奔來向我跟我媽解釋⋯⋯。」

「選舉前每天在家等他回家，選上了更忐忑因為我知道他在家時間一定更少了，他總說現在的努力是為了我們的未來，我不求什麼好日子，只希望平安平淡的過，好好的把女兒生下來，而你卻在我懷孕的時候看到這個，我不知道你是什麼時候開始對不起我的？」

洪議員也說，「我是一個公眾人物，我還要選舉，不可能拿自己的政治前途開玩笑」，一切只希望大家能原諒他此次的戲謔作為，也希望妻子不要再生氣了。

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