影／情人節瞞孕妻與傳播妹玩親親PO網　洪柏葳喊冤被操弄：協議離婚中

記者唐詠絮／彰化報導

今天是父親節，彰化縣議員洪柏葳的妻子懷孕8月，但洪卻沒有將為人父的喜悅，因為與金髮妹玩親親的圖片被爆料是在搞外遇；洪8日受訪時除了嘆氣外還喊冤說，與對方是第一次見面，兩人沒有發生性行為，也正在與妻子協議離婚中，並認為這是私事，被刻意截圖公開，他個人認為是遭到有心人操弄。

▲彰化議員洪柏葳被爆料與金髮妹玩親親搞外遇。（圖／翻攝自Facebook／帳號名稱爆料公社，以下同）

洪柏葳說，6日到屏東與朋友談海產店開店事宜，朋友請他到個人的招待所喝酒暢談，席間有金髮妹作陪，酒過三巡後，便與朋友相賭，看他敢不敢將與女生玩親親的畫面po上網，於是便照做，到了半夜酒醒起床，「要命！」，趕緊將貼文及圖片刪除，但一切都太遲了，臉書也被灌爆，妻子也誤會了，家人更不能諒解。

▲彰化議員洪伯葳依偎在孕妻身上。

不過洪柏葳也說，他正在跟孕妻辦理離婚協議，協議書也都已經寫好了，上周兩人才到戶政事務所要辦理離婚，但妻子一走到門口便卻步，又後悔返家；如今爆出這件事，洪認為是被刻意截圖po上爆料，將他個人的私事公諸大眾，他會與家人好好說明，對於網友的評論，他個人不會感覺到生氣，更感謝各界對他的關心。

▲彰化議員洪柏葳跟妻子解釋圖片始末。

對於洪柏葳的行為，也引來網友的撻伐聲浪，「拜託敢作敢當，都做了還推託承認沒控制好就好」、「蝦爆了，為了掩飾自己的錯什麼謊話都講的出口，當別人都是白痴低能嗎？」、「照片親成這樣，還想推卸責任啊」、「有老婆了還玩真大，情人節這樣搞」，不少網友更為他的妻子抱屈。

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