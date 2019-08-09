利奇馬「雙眼牆」盡現！颱風強度達頂峰　吳德榮警告：威脅不容小覷

▲利奇馬颱風警報單。（圖／翻攝中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導

強颱「利奇馬」暴風圈接觸陸地，根據氣象局05：30警報單資料指出，目前利奇馬中心在台北東方海面，向西北移動。氣象專家吳德榮同時也PO出利奇雙眼牆的照片，透露利奇馬強度已經達到「頂峰」，威脅不容小覷。

利奇馬颱風5：30時，中心位置在台北東北東方約260公里海面上，以每小時16公里速度向西北進行，近中心最大風速16級風、瞬間最大陣風17級風以上。利奇馬已經進入台灣北部及東北部陸地，對台中以北地區及宜蘭、花蓮、馬祖構成威脅。此颱風未來強度仍有減弱的趨勢。

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▲衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

其暴風圈正逐漸進入臺灣北部及東北部陸地，對台中、苗栗、新竹、桃園、新北、基隆、台北、宜蘭、花蓮及馬祖將構成威脅。目前宜蘭、新北市、新竹、台中、桃園、屏東等縣市都已有觀測站測得破百雨勢。

▲利奇馬出現雙眼牆。（圖／翻攝「三立準氣象·老大洩天機」）

氣象專家吳德榮8日於「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰稿指出，利奇馬颱風8日18時呈現「雙眼颱」結構，代表的意義有二：一是其強度已達「頂峰」，雖然理論上未來有減弱的趨勢，但由於「外眼牆」置換「內眼牆」的過程，會減緩其減弱的趨勢。

二是「雙眼牆」颱風由於「外眼牆」對「內眼牆」有導引作用，使得颱風眼(中心)的運動常呈擺線而更不穩定，因此造成與台灣相對距離的變化，影響程度自然也會不同。故其威脅不可小覷

利奇馬颱風警戒範圍：

陸上：臺中、苗栗、新竹、桃園、新北、基隆、臺北、宜蘭、花蓮、馬祖應嚴加戒備並防強風豪雨

海上：臺灣北部海面、臺灣海峽北部、臺灣東半部海面(含蘭嶼、綠島)航行作業船隻應嚴加戒備