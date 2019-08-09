強颱利奇馬七級風半徑250km→280km　淡水網友：回家溼到內褲

▲利奇馬的暴風圈觸陸速度放慢，9日白天風雨會更明顯。圖為淡水地區9日一早的天氣狀況。（圖／記者葉國吏翻攝，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

第9號強烈颱風「利奇馬」的暴風圈已在今日（9日）凌晨0時碰觸到三貂角，預計影響最嚴重的時間為深夜至今日白天。天氣風險公司總監賈新興8日晚間在臉書PO文提醒，利奇馬颱風的七級風半徑已由250公里擴大至280公里，十級風半徑則由80公里擴大至100公里，竹苗以北地區還是要嚴防強風豪雨。

根據中央氣象局9日5時30分發布的最新資料顯示，利奇馬的中心位置目前位於北緯26.0度、東經123.9度，即台北的東北東方約260公里海面上，並以每小時16公里的速度向西北進行，近中心最大風速每秒51公尺（約每小時184公里），相當於16 級風，瞬間最大陣風每秒63公尺（約每小時227公里），相當於17級風以上，而七級風暴風半徑則為280公里，十級風暴風半徑為100公里。

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▼▲颱風利奇馬出現雙眼牆。

天氣風險公司總監賈新興8日晚間就在臉書PO文提醒民眾，利奇馬又增強了，七級風半徑由250公里擴大至280公里，十級風半徑由80公里擴大至100公里，9日是對北台灣影響最劇烈的時間，「現在開始風雨逐漸明顯」，竹苗以北地區都須嚴防強風豪雨，沿海低窪地區傍晚滿潮期間也容易出現積淹現象，請大家做好防颱準備。

PO文公開至今，也有不少網友在文章底下留言回報天氣狀況，「淡水已經迎接一波波強降雨，回到家內褲都溼了」、「不登陸居然可以這麼猛」、「警戒區域到中部啦」、「希望下禮拜天氣能好轉啊」。

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