別撲空！「停班停課縣市」全聯10點才開門營業　家樂福維持正常時間

▲民眾湧進全聯採買防颱物資。（圖／示意圖／資料照）

記者曾婉婷／綜合報導

強颱利奇馬來勢洶洶，目前北北基、宜蘭、桃園、新竹縣市已宣布9日停班停課。對此，有不少民眾於8日晚上湧進各大量販跟超市搶購防颱物資，結帳的排隊人龍更是爆滿，甚至部分門市的貨架還被掃購一空。另因應颱風，全聯也宣布部分門市於9日將延後開門時間。

因颱風利奇馬來襲，全聯表示，針對宣布停班停課的七縣市，包括基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣及宜蘭縣，於8/9當天皆延後至10點才開門營業，提醒消費者採買別撲空。

家樂福則表示，因應利奇馬颱風，已增加10公噸的蔬菜備貨量，同時瓶裝水也增加約1成，另外因應中元檔期，零食、泡麵等大包裝也比平日增加約3成的進貨量。而目前熱銷商品前三名分別為，蔬菜、啤酒、泡麵。另外，雞蛋跟零食也有許多消費者購買。至於9日營業時間，全台門市目前仍維持正常。

另外，美廉社全台門市營業時間也同樣不受影響，於8日營業至24點，而9日上午仍暫維持早上7點開門，但北北基、桃竹等警戒地區，會再依風雨情況評估是否延後營業。

美廉社指出，販售蔬果和肉品的門市已提高2倍備貨量，另外針對防颱商品，像是飲用水、泡麵、零食等，備貨量也已拉高至平日的3倍，而冷凍食品、蛋、罐頭的貨量也提高3成。8日下班時間過後，風雨逐漸轉強，門市湧入許多民眾搶購，尤其以新竹、桃園以北門市最為顯著。