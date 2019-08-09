打卡福州避暑秘境鼓嶺　最美「大夢書店」享涼涼清風

▲鼓嶺郵局 。（圖／記者蔡儀潔、韋依蘋攝，下同）

記者蔡儀潔／福州報導

炎炎夏季來福州，想拍一波美照又不想頂著大太陽，那當地人的「秘境」鼓嶺是個打卡好去處。這裡被稱為「避暑山莊」，不僅有成片的小洋樓，還有一家由海軍名將李世甲別墅改建的「大夢書店」，古樸典雅風格的建築裝潢，拍起照來整個人都變文青了。

▲鼓嶺的暑風非常清涼 。

鼓嶺位於福州東郊，平均海拔750至800公尺，夏季一般氣溫不超過30℃。在舊社會，不少外國人來到這裡，用小方型石塊建造了小洋房，每逢炎夏就來此避暑，此外還蓋了教堂、游泳池、萬國公益社等公共建築。當天記者從福州市區上山來鼓嶺，一下車就感受到涼涼的風吹來，頓時暑氣全消，很明顯的感覺到溫度變低，比起悶熱的市中心，逛逛鼓嶺山區，是個夏天遊福州的好選擇。

大夢書店

大夢書店被稱為「中國最美的書店」之一，這裡曾是海軍名將李世甲的別墅，如今改建成兩層的實木結構書店。走進這藏身山林的店，可以聞到一股濃厚的書香味，裡面裝潢優雅復古，桌子上擺著收音機、電影膠片，牆上掛著老式圓鐘，旁邊還有飲食區，提供客人飲品和餐點。

▲書店二樓 。

來到二樓，這裡除了有書本區、提供交流的包廂，還有一個室外陽台，客人們可以在此吹著涼風，一邊喝咖啡一邊看書，十分愜意。有趣的是，店內擺的告知牌也溫暖文藝，上面寫著「一次只取一本書，一生只愛一個人」。

▼ 書店內的告知牌 。

書店人氣非常旺，記者在平日的開門時間來，就已經有不少遊客在外等候，他們進店後，會在灑滿陽光的樓梯上、古樸舒適的露台等地方拍照，僅管人流較多，但大家都不約而同放低了聲量。書店的店長看起來酷酷的，但談起話來靦腆可愛，他介紹說，這家店最大的特點，就是充滿人文的味道。

▼ 酷酷的書店店長 。

柳杉王公園

大名鼎鼎的千年柳杉王就在大夢書店附近，它高30公尺、直徑3.2公尺，中間一分為兩枝，人稱「夫妻樹」、「情人樹」，不少情侶會來這裡拍照，象徵著夫妻和睦、天長地久。此外，在大樹旁邊還看到有村民在燒香拜拜，一問得知，原來柳杉王已被當地人視為「樹神」。

▼ 千年柳杉王是一顆夫妻樹，象徵夫妻和睦。

萬國公益社

來避暑的外國人到鼓嶺後建造了萬國公益社，是一座用來舉辦聚會等的西式俱樂部，內設歌舞廳、化妝室、更衣室等，設施完善，最多可容納六七百人。如今，萬國公益社不僅是來鼓嶺的熱門打卡景點，還是用來舉辦展覽、音樂會等活動的場所。

▼ 萬國公益社內正在展出畫家李舒雲的作品。

香悦·雲舍

香悅•雲舍是鼓嶺的網紅民宿，一走進這三層樓的建築，老闆娘王曉靜就邀請我們坐在露台的茶桌上，並倒上一杯剛沏好的普洱茶。她表示，自己原本是一位婚禮策劃，如今來開民宿就以「鮮花和音樂」來作為主題，這裡沒有正式的報到前台，坐著一邊喝茶一邊就可以把check-in完成。

▲ 王曉静為客人沏茶。

王曉静表示，由於鼓嶺冬季太冷不適宜遊玩，因此當地民宿的旺季是夏季，遊客多以老人家為主，但他們希望通過「反其道而行之」的經營方式，在秋冬淡季準備各式活動，譬如聖誕節舉辦睡衣派對、跨年舉辦篝火晚會等，來吸引年輕人前來，「來這裡的每位客人，都可以在短時間內打成一片，一起唱歌喝酒說笑。」

▼民宿二樓陽台的view超美 。

▼ 加德納紀念館還原了一個世紀以來，加德納家族的生活場景。

▼ 即將完工的木屋營地。

▼ 昔日的柯達照相館 。（圖／記者蔡儀潔攝）