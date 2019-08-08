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強颱利奇馬來襲！　台鐵9日12時前「彰化以北對號列車」停駛

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▲▼莒光號,台鐵,羅東站,月台。（圖／記者季相儒攝）

▲欲搭乘台鐵旅客注意。（圖／記者季相儒攝）

記者胡順惠／台北報導

中央氣象局8日晚間持續發布路陸上、海上颱風警報，利奇馬暴風圈接近台灣北部、東北部陸地。台鐵表示，9日中午12時前列車行駛概況為，西部幹線（基隆-潮州間）對號列車基隆至彰化間停駛、彰化至潮州間列車折返行駛；東部幹線（八堵-台東間）北迴線蘇新至花蓮、宜蘭線八堵至蘇新、蘇澳各級列車全部停駛，12時之後車班異動要待9日上午公布。

一、西部幹線(基隆-潮州間)：

請繼續往下閱讀...

(一)對號列車：(基隆－彰化間)停駛，(彰化－潮州間)列車折返行駛。

(二)區間車：(基隆－彰化間) 視風雨狀況機動行駛，彰化以南正常行駛。

二、東部幹線(八堵-台東間)：

(一)北迴線(蘇新-花蓮)、宜蘭線(八堵-蘇新、蘇澳)：各級列車全部停駛。

(二)花東線(花蓮-台東間)、南迴線(高雄-台東間)：各級列車正常行駛。

三、支線：平溪線、深澳線、內灣線及六家線停駛，集集線、沙崙線正常行駛。

四、8跨9日東部幹線加開樹林=花蓮間普悠瑪5252次(樹林21時59分開，停靠：板橋、台北、松山、宜蘭、羅東)；花蓮=樹林間普悠瑪5251次 (花蓮22時20分開，沿途停靠：羅東、宜蘭、松山、台北、板橋)。

五、因應颱風變化，乘客出門前，詢問列車最新運行資訊請洽：

(一)台鐵局官方網站，網址：

（https://www.railway.gov.tw/tra-tip-web/tip）

(二)台鐵局24小時旅客服務電話：（02）2191-0096、0800-765-888(免付費電話，行動電話無法撥打)。

(三)各就近車站(台鐵局官方網站有各車站聯絡資訊)。

六、退、換票及改乘相關訊息

(一) 自本島海上颱風警報發布之日起至解除海上颱風警報止，購買上述期間內各級列車車票之旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至各車站售票窗口辦理退票，免收退票手續費。

(二) 使用信用卡購票旅客，可於乘車日起一年內，持原信用卡及車票正本，至各車站辦理退費至信用卡帳戶

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關鍵字：台鐵,交通資訊,交通異動

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