　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

應戰中颱利奇馬！　國道高架7路段依分A、B級啟動強風管制

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼國道一號,國一,中山高,高速公路,交通（圖／記者季相儒攝）

▲高架路段依平均風速強度將進行相關交通管制措施。（圖／記者季相儒攝）

記者胡順惠／台北報導

中颱利奇馬持續逼近台灣，氣象局下午17時30分發布利奇馬海警，目前颱風以每小時15公里速度，向西北進行，預測8日17時在花蓮的東方約340公里的海面上。高速公路局表示，將針對高架路段依平均風速強度進行相關交通管制措施，請欲行經下列路段之用路人注意相關管制資訊發布情形。

A級路段：國道1號汐五高架、五楊高架、373K以南至高雄港連絡道、國道3號高屏溪橋以南及國道5號頭城至蘇澳。

請繼續往下閱讀...

B級路段：國道3號香山至快官及國道4號全線

高公局指出，依據「高速公路強風管制作業規定」，A級路段平均風速達7級以上，速限降至70公里，並禁止大型車行駛高架路段；平均風速達8級以上，速限降低至40公里，並持續禁止大型車行駛高架路段；若平均風速達10級以上，則封閉禁行該路段。

高公局說，B級路段平均風速達7級以上，速限降至70公里，並建議大型車改道行駛；平均風速達8級以上，速限降低至40公里，並持續宣導大型車改道行駛。另其他高架或河川橋梁路段，高速公路局亦會視風力狀況，適時啟動管制作為，即使未達管制標準，仍請注意路況小心駕駛。

高公局提醒，颱風會帶來較大雨勢，致行車視線較差，且路面較為濕滑，請民眾務必與前車保持適當間距，並事先檢查及保養輪胎，同時儘量減少不必要之外出，如確需要駕車，儘量行駛平面道路，受天候影響致視線不佳時，應儘量先從最近交流道駛出，在地方道路稍做停等，等到風雨稍歇時再上路，以確保行車安全。

ET快訊
中颱「利奇馬」增強狂吹14級風！　氣象局：不排除達強烈颱風上
快訊／大雨夜襲北台5縣市！利奇馬睜眼甩「水彈」　暴風圈再增強
結婚4年拒絕同房！她羞愧揭丈夫褲裡「超噁秘密」...認：和別

關鍵字：利奇馬,颱風,交通資訊,高速公路局

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

中颱「利奇馬」增強狂吹14級風！　氣象局：不排除達強烈颱風上限

快訊／大雨夜襲北台5縣市！利奇馬睜眼甩「水彈」　暴風圈再增強

應戰中颱利奇馬！　國道高架7路段依分A、B級啟動強風管制

利奇馬進逼！7至8日往蘭嶼航線全停航　停航懶人包看這裡

不斷更新／全台8日「停班停課」懶人包　中颱利奇馬將發海陸警

台中妹哭傳美背圖「沒救了」　男驚：花了3萬5！網笑暈...觀音秒變關公

牛排賣65元！屏東街上超神價格網嚇壞「不敢吃」　在地人激讚...店家說話了

影／中颱利奇馬步步緊逼！專家曝「這8縣市」放颱風假機率最高

颱風逼近當心！　南投勸離登山客939人下山

瘦子來！PK台中麻辣鍋85kg主廚「少n公斤換n片牛肉」　苗條女一算樂：我50片

傷患大腿變形...救護車狂叭35聲　轎車「轉彎後繼續卡」網全怒了

勸不聽仍下水！洋男比中指挑釁 救生員理智線斷...怒拿鐵棒伺候

大猩猩「深邃皺眉」享受樹葉餐　超有戲表情網笑翻：小當家上身

草蜢合唱258人《失戀陣線聯盟》　老中青全都來...RISE在一旁看傻

哈密瓜的朋友是誰？　王嘉爾的語言她一聽就懂XDD

滑水道、VR賽車、SPA全搬進房！70坪摩鐵50人包場嗨玩還有KTV

李光洙醜臉三連發+魔性笑聲　「ending妖精」全臉塗藍...GG了XDD

最美風景！駝背伯牽單車誤闖環快 暖心司機秒停...「連人帶車」載走

被重判73年！毒梟喬裝女兒想越獄　戴面具+粉系衣「長太詭異」被抓包

「戴克蕭為何比哈柏受歡迎？」　巨石強森想很久...傑森史塔森一旁笑了

中颱「利奇馬」增強狂吹14級風！　氣象局：不排除達強烈颱風上限

快訊／大雨夜襲北台5縣市！利奇馬睜眼甩「水彈」　暴風圈再增強

應戰中颱利奇馬！　國道高架7路段依分A、B級啟動強風管制

利奇馬進逼！7至8日往蘭嶼航線全停航　停航懶人包看這裡

不斷更新／全台8日「停班停課」懶人包　中颱利奇馬將發海陸警

台中妹哭傳美背圖「沒救了」　男驚：花了3萬5！網笑暈...觀音秒變關公

牛排賣65元！屏東街上超神價格網嚇壞「不敢吃」　在地人激讚...店家說話了

影／中颱利奇馬步步緊逼！專家曝「這8縣市」放颱風假機率最高

颱風逼近當心！　南投勸離登山客939人下山

瘦子來！PK台中麻辣鍋85kg主廚「少n公斤換n片牛肉」　苗條女一算樂：我50片

熱血開練！「啦啦隊女神」峮峮搶先體驗adidas 2019 Sports Base運動基地

韓國瑜揭「選舉最大祕密」　游梓翔：酸民嘲笑反而顯露自己無知

不斷更新／李茲6局失2分退場　7局結束桃猿3：2兄弟

中職／岳東華接班王勝偉　陳江和：10年不用再找游擊

家被燒掉母親癌逝…少年遭父虐打被阿姨綑綁　10歲妹看著他溺死在浴缸

小卷米粉、鱔魚意麵20間台南小吃快閃台北　烤魷魚限時買一送一

鳴影品／電競武俠江湖！　《全職高手》真假「2個楊洋」拼榮耀

張軒睿慢熟好難聊！莫允雯還原「初見面場景」開口秒被句點

中颱「利奇馬」增強狂吹14級風！　氣象局：不排除達強烈颱風上限

快訊／大雨夜襲北台5縣市！利奇馬睜眼甩「水彈」　暴風圈再增強

生活熱門新聞

夫妻「組隊外送」…他一看秒鼻酸

利奇馬豪大雨彈灌3天　風雨時程..

利奇馬海警下午發布！強風豪雨炸..

不斷更新／8日「停班停課」懶人..

利奇馬海警1730發布！氣象局..

專家曝「這8縣市」放颱風假機率..

8月超強運五大星座　水逆結束發..

利奇馬80%襲北基宜！暴風圈8..

利奇馬3路徑周四颱風假？吳德榮..

利奇馬開眼轉中颱！鄭明典：這是..

利奇馬今將變中颱海陸警恐齊發　..

利奇馬風雨致災10縣市！周五防..

媽突准開整晚冷氣　她見條件猶豫..

一張圖看懂各國預報利奇馬路徑

更多熱門

相關新聞

利奇馬進逼！7至8日停航懶人包看這裡

中颱利奇馬持續朝台灣逼近，將威脅台灣附近海域，航港局今天總計有4條航線、21航次停航，預計明天將有12條航線、62航次停航。

「利奇馬颱風」進逼！量販湧人潮搶購　4000公斤葉菜被搶空

不斷更新／8日「停班停課」懶人包　中颱利奇馬將發海陸警

專家曝「這8縣市」放颱風假機率最高

快訊／利奇馬逼台　蔡英文叮嚀「3不5要」原則

讀者迴響

發燒話題

姜丹尼爾 一芳 吳可熙 颱風即時 元朗事件 韓國瑜 王令麟 艾成王瞳 林書豪 京阿尼 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 U12世界盃 王令麟 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 長榮罷工 王令麟 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王令麟 王陽明 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 林志玲結婚 地震 王令麟 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 任達華 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

27歲女OL爽中4.5億元！1年後為錢發愁

夫妻「組隊外送」…他一看秒鼻酸

女車主急報案「4片玻璃被偷了」　警到場車窗自行升起

好市多「潮流神鞋」千元有找　高雄人狂掃26雙

利奇馬豪大雨彈灌3天　風雨時程出爐

利奇馬海警下午發布！強風豪雨炸2地區

他酒吻辣媳婦「牽到車上激戰一場」幾月後竟懷孕

她「裙底走光」鏡頭還在拍！

她雙腿緊夾男友熱吻　摔下天橋慘死

不斷更新／8日「停班停課」懶人包　中颱利奇馬將發海陸警

排隊再久也願意！　便利商店辣妹

忍1年放棄奧迪？林采緹認「做好離婚準備」

利奇馬海警1730發布！氣象局曝最新路徑

專家曝「這8縣市」放颱風假機率最高

專訪／Julia驚爆身體其實超硬！

更多

最夯影音

更多

傷患大腿變形...救護車狂叭35聲　轎車「轉彎後繼續卡」網全怒了

勸不聽仍下水！洋男比中指挑釁 救生員理智線斷...怒拿鐵棒伺候

大猩猩「深邃皺眉」享受樹葉餐　超有戲表情網笑翻：小當家上身

草蜢合唱258人《失戀陣線聯盟》　老中青全都來...RISE在一旁看傻

哈密瓜的朋友是誰？　王嘉爾的語言她一聽就懂XDD

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面