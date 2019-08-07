應戰中颱利奇馬！　國道高架7路段依分A、B級啟動強風管制





▲高架路段依平均風速強度將進行相關交通管制措施。（圖／記者季相儒攝）

記者胡順惠／台北報導

中颱利奇馬持續逼近台灣，氣象局下午17時30分發布利奇馬海警，目前颱風以每小時15公里速度，向西北進行，預測8日17時在花蓮的東方約340公里的海面上。高速公路局表示，將針對高架路段依平均風速強度進行相關交通管制措施，請欲行經下列路段之用路人注意相關管制資訊發布情形。

A級路段：國道1號汐五高架、五楊高架、373K以南至高雄港連絡道、國道3號高屏溪橋以南及國道5號頭城至蘇澳。

請繼續往下閱讀...

B級路段：國道3號香山至快官及國道4號全線

高公局指出，依據「高速公路強風管制作業規定」，A級路段平均風速達7級以上，速限降至70公里，並禁止大型車行駛高架路段；平均風速達8級以上，速限降低至40公里，並持續禁止大型車行駛高架路段；若平均風速達10級以上，則封閉禁行該路段。

高公局說，B級路段平均風速達7級以上，速限降至70公里，並建議大型車改道行駛；平均風速達8級以上，速限降低至40公里，並持續宣導大型車改道行駛。另其他高架或河川橋梁路段，高速公路局亦會視風力狀況，適時啟動管制作為，即使未達管制標準，仍請注意路況小心駕駛。

高公局提醒，颱風會帶來較大雨勢，致行車視線較差，且路面較為濕滑，請民眾務必與前車保持適當間距，並事先檢查及保養輪胎，同時儘量減少不必要之外出，如確需要駕車，儘量行駛平面道路，受天候影響致視線不佳時，應儘量先從最近交流道駛出，在地方道路稍做停等，等到風雨稍歇時再上路，以確保行車安全。