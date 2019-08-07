中颱利奇馬要來了！　8日交通、航班異動懶人包一次看

▲旅客出門前要特別注意交通異動。（圖／記者季相儒攝）

記者胡順惠／台北報導

中颱「利奇馬」7日17時30分已經發布海上颱風警報，目前颱風仍在持續增強，預估最快將於周四（8日）上午發布陸上警報，首波警戒區為台灣北部海面、東北部海面、東南部海面（含蘭嶼、綠島）及巴士海峽，航行作業船隻應嚴加戒備。受到颱風路徑及外圍環流影響，交通異動方面，8日相關交通異動如下：

陸運

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台2線北濱公路、台7線北橫公路、台7甲線宜蘭支線、台9線北宜公路與台9丁線舊蘇花公路（蘇澳-東澳段）等山區公路，將依即時氣象情資及現場情況機動調整，可能實施預警性封路。

國道高架路段也可能啟動強風管制。其中，國道1號汐五高架、五楊高架、373K以南至高雄港連絡道、國道3號高屏溪橋以南及國道5號頭城至蘇澳等5條國道路段一旦平均風速達10級以上，將封閉國道禁行該國道路段。

船運

1.基隆-馬祖：全部停航(2航次)。

2.馬祖福澳-福州琅岐：全部停航(6航次)。

3.北竿白沙-福州黃岐：全部停航(4航次)。

4.南竿-莒光：部分停航(開航2航次、停航4航次)。

5.南竿-北竿：部分停航(開航12航次、停航10航次)。

6.南竿-東引：全部停航(1航次)。

7.臺中-平潭：全部停航(2航次)。

8.高雄-馬公：全部停航(2航次)。

9.布袋-馬公：全部停航(6航次)。

10.富岡-綠島：全部停航(13航次)。

11.富岡-蘭嶼：全部停航(4航次)。

12.後壁湖-蘭嶼：全部停航(8航次)。