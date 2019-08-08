阿里山天文營開放報名　高海拔一覽星空之美

▲▼ 阿里山行星季天文營開放報名。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義林區管理處與嘉義市天文協會合作，將於8月22至23日、23至24日、9月21至22日，在阿里山國家森林遊樂區推出三梯次以「太陽系行星」為主題的天文生態體驗營，活動6日上午9點開始報名，歡迎喜好天文星象的民眾一起到阿里山國家森林遊樂區看星星，享受高山森林芬多精。

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▲▼ 於阿里山高海拔行星季夜間賞景。（圖／記者翁伊森翻攝）

活動行程白天為園區巨木群棧道與水山步道森林浴及天文望遠鏡操作教學。夜間將乘坐全臺最高海拔零污染電動遊園車至祝山，穿越星光熠熠森林小徑，抵達園區觀星最佳地點視野最開闊的小笠原山觀景平台。現場提供專業天文望遠鏡，資深天文老師解說，引導學員親自操作天文望遠鏡觀察。

▲▼ 夏夜星空適合喜歡天文星象民眾上山觀察體驗。（圖／記者翁伊森翻攝）



嘉義林區管理處表示活動於6日上午9時開放報名，活動簡章及報名網址如下https://goo.gl/8iVNmb。活動採團體通鋪住宿，依照性別分房住宿。歡迎國小3年級以上學生或成人銀髮族參加。活動費用每人計新台幣2,100元，其他注意事項，請在報名前詳閱活動簡章，可到報名網站的留言板留言，將由專人回覆，或洽詢嘉義市天文協會王淑菁小姐0911-726888。