因應雨季到來　阿里山林鐵處模擬行車事故緊急應變演練

▲▼ 阿里山林業鐵路緊急應變演練。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處10日上午10時30分，於祝山線對高岳平交道(2k+285m），辦理行車事故緊急應變演練，進行事故通報處理及搶救作業程序，強化機關內部垂直整合及外部單位橫向聯繫，共同合作提升緊急應變能力。林鐵及文資處黃妙修處長表示，搭火車看日出是阿里山最熱門的行程之一，每日遊客數眾多，因此選定祝山線進行演練。而考量阿里山地區地處偏遠、救災不易，亟需各單位互助合作、共享資源，特別邀請阿里山地區相關單位派員參演。

因應汛期及颱風季節來臨，狀況模擬為發生連日豪大雨導致邊坡土石鬆動樹木倒塌，列車撞及倒樹造成車廂出軌，共有6名乘客受到輕重傷。演練過程包括橫向及縱向通報，派員搶救傷患送醫，安撫旅客情緒及引導疏散，列車解聯將旅客安全送回車站，行車事故調查小組現場勘查事故原因，出動搶修列車進行車廂復軌，道班人員搶修路軌作業，搶修列車試運轉確認安全無虞開返阿里山車站後結束演練現場共動員73人參與，演練過程均為實員演練，模擬實際可能發生的狀況，操演標準作業程序。

演練中由嘉義林區管理處及所屬阿里山工作站支援人力搶救傷患與管制交通；阿里山消防分隊及阿里山鄉衛生所派員搶救傷患；阿里山派出所警力維持秩序以利救災；阿里山國家森林遊樂區電動遊園車-加成交通股份有限公司支援運送傷者就醫。本次演練整合各界資源，公私部門協力救災，採取與往年不同的演練方式，並透由演練建立合作機制，以備災時緊急動員。

交通部鐵道局、行政院農業委員會林務局及嘉義市警察局均派員蒞臨指導，鐵道局提醒事故發生時乘務人員應適時安撫旅客情緒，林務局建議林鐵沿線部分路段車輛不易抵達，應事先規劃接駁機制，各與會單位均給予現場演練人員高度肯定!林鐵及文資處將依行政院指示，與相關單位加強災害即時資訊傳播普及率，利用無線電、電信設備、視訊等進行即時通報，深化災防科技之應用。

阿里山林業鐵路建立各項工作標準作業程序，以謹慎的態度落實於工作，希望藉以平日的精實整備及預先防範，達到零事故目標！林鐵及文資處自成立以來，積極爭取經費進行路線及車輛設備養護工作，定期辦理專業訓練，藉由緊急應變演練，讓同仁更熟悉緊急事故通報搶救流程，並與相關單位合作提升應變能力，增進阿里山地區旅遊安全。