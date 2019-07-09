阿里山林鐵獲證！台灣第一個國家級「重要文化景觀」



▲阿里山林鐵入列台灣第一個國家級「重要文化景觀」。（圖／文化部提供，下同）



生活中心／綜合報導

文化部今（9）日公告，台灣第一個國家級的重要文化景觀為「阿里山林業曁鐵道文化景觀」，文化部部長鄭麗君親赴阿里山授予「重要文化景觀」證書，表示阿里山林鐵實至名歸，文化部後續將依《文化資產保存法》等相關規定，擬定保存及管理原則、保存維護計畫，並持續與相關單位進行跨部會合作，更讚阿里山不只是國家級的文化景觀，也是世界級的文化景觀。



▲文化部長鄭麗君（左三）授贈林務局、嘉義市政府、嘉義縣政府「重要文化景觀」證書。（圖／文化部提供）

授證儀式在阿里山竹崎車站前舉辦，鄭麗君分別頒贈「重要文化景觀」證書，感謝林務局、嘉義縣政府、嘉義市政府等單位，長期以來保存阿里山文化資產的付出，同時也感謝陳明文委員過去對於阿里山林鐵文化保存預算的支持。此外，竹崎高中同學長年擔任「阿里山青年大使」，投身社區教育推廣，鄭部長也特別感謝阿里山靑年大使們持續對外訴說阿里山的故事，讓更多人認識阿里山的美。

請繼續往下閱讀...



▲與會貴賓與阿里山青年大使合影。

文化部文化資產局指出，我國於2005年修正《文化資產保存法》時新增「文化景觀」之類別，2016年修正《文資法》時再次修正文化景觀定義為「指人類與自然環境經長時間相互影響所形成具有歷史、美學、民族學或人類學價值之場域」，並新增中央主管機關審查登錄之「重要文化景觀」文資類別，以整體性的保存「人類與自然結合之作」的文化資產。

文化部於2018年接獲此案提報，隨即辦理文化資產價值評估、現勘及公聽會，現已完成重要文化景觀審議程序，並辦理公告。「阿里山林業曁鐵道文化景觀」獲列為台灣第一個國家級的「重要文化景觀」。



▲阿里山林業鐵路及文化資產管理處處長黃妙修現場解說。

阿里山擁有豐富的森林資源、多元的動植物生態與特殊的山形地勢，為原住民族鄒族及不同族群生活活動的場域。目前我國指定、登錄的古蹟、歷史建築及文化景觀中至少有11項與阿里山鐵道相關，是極為重要的區域性文化資產。阿里山林業鐵道開發始於日治時期，險峻的地形導致施工不易，1912年嘉義至二萬平正式通車營運，1914年路線沿續至沼平，即為今日所見的阿里山林業鐵道登山本線。

為落實系統性治理的文化資產保存思維，文化部正積極規劃包括阿里山林業鐵道、糖鐵、再造歷史現場城市散步及茶文化等「文化路徑」，希望透過文化路徑計畫啟動跨區域、主題式的文化保存行動。鄭麗君表示，未來文化部將在嘉義文創園區，成立推動阿里山林業鐵道文化路徑的專案辦公室，進一步深化與地方政府、民間團體的合作。