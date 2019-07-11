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「2019寶島仲夏節」　一覽阿里山避暑森林秘境

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▲▼ 「2019寶島仲夏節Formosa Summer Festival」夏季森林茶會將有機會喝大阿里山好茶，品嘗當地特色餐。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）。

▲▼ 「2019寶島仲夏節Formosa Summer Festival」夏季森林茶會將有機會喝大阿里山好茶，品嘗當地特色餐。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）。

記者翁伊森／嘉義報導

炎炎夏日何處去!?交通部觀光局阿里山國家風景區管理處(以下簡稱阿里山管理處) 配合「2019寶島仲夏節Formosa Summer Festival」辦理系列活動，於20日舉辦夏季森林茶會活動，地點在頂湖環湖步道、奮起湖肖楠母樹林及十字路車站觀景臺等三個絕佳的避暑森林秘境。

活動當天將在頂湖環湖步道觀音石前，以四序茶會開啟序幕，結合點茶、焚香、掛畫及插花的生活四藝，透過群體參與的茶會形式呈現大自然的圓融律動。沖泡代表阿里山四季的四種茶湯，有春季的清花香春茶、夏季的阿里山金萱紅茶、秋季的焙果香烏龍茶和冬季的涎郁蜜茶，司茶依序奉上四道茶湯，讓賓客在品味茶湯的過程中亦品味自然時序的遞嬗輪轉。

▲▼ 「2019寶島仲夏節Formosa Summer Festival」夏季森林茶會將有機會喝大阿里山好茶，品嘗當地特色餐。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）。

茶會分別以立夏、小滿、芒種、夏至、小暑和大暑等節氣為主題概念，採網路預約及現場購票劃位入席(每人每席100元，每場次50分鐘)，品茗以紅茶或烏龍茶為基底加調飲及節氣茶點，並可參加現場節氣茶詩吟詠贈獎活動。另阿里山管理處特別結合在地店家推出鐵道輕美食饗宴優惠方案，活動當日持茶席入場券至合作店家購買奮起湖鐵路便當和十字路車站麻油雞腿麵線享優惠加價購。

▲▼ 「2019寶島仲夏節Formosa Summer Festival」夏季森林茶會將有機會喝大阿里山好茶，品嘗當地特色餐。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）。

為了讓國內外遊客體驗搭乘阿里山林鐵品茗在地優質茶湯滋味，於夏季森林茶會活動限額推出「阿里山鐵道品茗之旅」體驗遊程，2梯次共18名，動作要快，歡迎大家將「阿里山四季茶旅–夏季森林茶會」列入暑期必遊的旅行計畫中，感受寶島臺灣的夏日魅力，期在阿里山得天獨特的自然景致、地景風貌與多元文化，形塑阿里山茶文化觀光廊道，更多活動內容詳情請至阿里山國家風景區網站http://www.ali-nsa.net或至「阿里山 新印象」粉絲專頁查詢。

「阿里山鐵道品茗之旅」報名網址：
1.阿里山林業鐵路 x 夏季森林茶會 x 奮起湖老街 | 僅一梯次，限額9名 |
https://www.beclass.com/rid=22415ee5d1b061077580
2.阿里山林業鐵路 x 夏季森林茶會 x 十字路農產市集 | 僅一梯次，限額9名 |
https://www.beclass.com/rid=22415ee5d1b128442a5f
夏季森林茶會茶席預約網址：
阿里山四季茶旅夏季森林茶會 | 茶席喝特色茶 x 節氣特色茶食 | 搶先預訂現場免候位 https://www.beclass.com/rid=22415ef5d1c7b7b6bdb4

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關鍵字：寶島仲夏節,阿里山,避暑秘境

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