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擴大構築查緝金融犯罪防線　南檢、南稅局創設聯繫平臺

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▲台南地檢署為推動整合相關公私部門之資源及力量，與財政部南區國稅局共同召開「金流透明，接軌國際」廉能稅風論壇。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南地檢署為推動整合相關公私部門之資源及力量，與財政部南區國稅局共同召開「金流透明，接軌國際」廉能稅風論壇。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南地檢署為推動整合相關公私部門之資源及力量，展現強力執法、提昇查緝稅務金融犯罪效能，以杜公司形態淪為洗錢犯罪之管道，維持經濟健全及金融秩序之穩定，8月8日與財政部南區國稅局共同召開「金流透明，接軌國際」廉能稅風論壇。

鑒於司法警察機關偵辦經濟類型犯罪案件中，屢有發現公司負責人結合記帳業者、會計師或金主，以假驗資方式虛增公司資本額等手法，用以不法詐偽募集、美化財報、洗錢、向金融機構詐貸或偽達工程標案甄選資格等情，台南地檢署檢察長林錦村，特別指示地區政風業務聯繫中心與財政部南區國稅局研議後，共同規劃召開「金流透明，接軌國際」廉能稅風論壇。

▲台南地檢署為推動整合相關公私部門之資源及力量，與財政部南區國稅局共同召開「金流透明，接軌國際」廉能稅風論壇。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南地檢署檢察長林錦村、財政部南區國稅局局長盧貞秀連袂出席，宣示檢察、國稅合力查緝稅務金融犯罪之決心；會中並邀請法務部政務次長陳明堂、法務部廉政署署長鄭銘謙、台灣高等法院台南分院庭長黃建榮與會分別致詞、引言及與談，並由行政院洗錢防制辦公室政策組組長蔡佩玲、法務部廉政署南部地區調查組組長黃元冠、台南地檢署檢察官王聖豪及台灣透明組織協會理事長楊永年教授擔任專題講座，參加對象稅務、檢、調、廉、記帳業者等約計有百餘人，現場反映熱烈，活動成效顯著。

台南地檢署林檢察長錦村表示，防制稅務金融洗錢犯罪為當前為當前國家重要政策，為冀能更廣大而深入整合能量，有效展現跨領域、高強度的協作模式，而成立「聯繫平臺」，旨在強化檢察、稅務與司法警察機關跨域間之緊急通報、聯繫功能、情資蒐報、精進辦案技巧等各方面，有效展現跨領域、高強度的協作模式，遂行查緝稅務金融犯罪；並呼籲民眾發現不法，請踴躍舉發，以共維國家經濟市場交易秩序。

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關鍵字：金融犯罪,防線,南檢,南稅局,聯繫平臺

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