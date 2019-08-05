引介現役軍官與大陸情報官員會面　台南父子涉違國安法各10萬交保

▲台南地檢署偵辦鄭姓父子與大陸地區情工官員，意圖在台發展組織，危害國家安全，認為犯嫌重大，惟無羈押必要，各以新台幣10萬元具保。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

台南地檢署偵辦鄭姓父子與大陸地區情工官員，意圖在台發展組織危害國家安全，經檢察官指揮調查局國安站縝密蒐證，持搜索票至鄭姓父子等住所共4處執行搜索，扣押行動電話、文件等物，並傳喚鄭姓父子、證人，檢察官訊問後，發現鄭姓父子涉犯修正前國安法犯嫌重大，惟無羈押必要，各以新台幣10萬元具保。

台南地檢署指出，南檢於2019年7月初接獲法務部調查局家國安全維護工作站（以下稱調查局國安站）情資，有關鄭姓父子與大陸地區情工官員，意圖在台發展組織，危害國家安全，即分案指派檢察官指揮調查局國安站調查官縝密蒐證，於7月30日持法院核發之搜索票至鄭姓父子等住所共4處執行搜索，扣押行動電話、文件等物，並傳喚被告鄭姓父子、證人我國軍某現役軍官等3人進行訊問。

檢察官訊問後，發現鄭姓父子多次引介我國軍某現役軍官，至境外與大陸地區情工官員會晤，認鄭氏父子涉犯修正前國家安全法第2條之1、第5條之1第1項之意圖危害國家安全及社會安定，為大陸地區公務機構發展組織罪嫌，犯罪嫌疑重大，惟無羈押必要，各以新台幣10萬元具保。全案將由檢察官深入追查有無其他犯罪或危害國家安全情事中。