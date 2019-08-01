南檢與執行署聯合法拍會6日登場　棒壘球用品大俗賣

▲台南地方檢察署與行政執行署台南分署聯合法拍會，拍賣物品琳瑯滿目，宛如百貨公司週年慶活動，歡迎民眾到場撿便宜。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南地方檢察署與行政執行署台南分署，8月6日下午3時起，在中西區忠義路1段分署中庭廣場，舉辦聯合法拍會，汽車、機車、手機，還有知名品牌棒壘球用品大俗賣，歡迎踴躍來競標。

台南地檢署拍賣物品有2017年份Mini Cooper 1台、iphone 7 plus 手機2支；台南分署拍賣物品有包括2010年份TOYOTA RAV4休旅車、2014年份三菱 ZINGER商旅車、2014年份111CC光陽機車等車輛，另外還有「徐生明」總教練的簽名、繡有球員「黃勝雄」、「李子揚」、「蔣少凱」的棒球手套、兄弟象球棒袋等歡迎民眾競標。

台南地檢署訴追詐騙集團、非法吸金、毒品等犯罪不遺餘力，為落實刑法沒收新制，檢察官偵查中積極查扣犯罪所得及犯罪工具並予以變價，以減少扣押物價值減損，藉以確保日後被害人財產損失之求償。繼去年與台南分署聯合拍賣三星65型4K LED智慧型液晶電視機、Mac book Pro 15吋 筆記型電腦、米家掃地機器人、伊萊克斯吸塵器、大同電鍋吸引大批民眾搶購後，今年再次針對詐欺、吸金案查扣之物品與台南分署於8月6日123聯合拍賣日，舉辦聯合法拍會活動，以確保日後犯罪所得、犯罪工具之沒收，善盡物盡其用並充實國庫及保障被害人日後求償。訂於當日下午3時起開放民眾拍賣登記，下午4時起，正式競價拍賣。

台南分署提醒，2017年份Mini Cooper ，起拍價未含動產擔保債務（尚有債務餘額106萬526元）、稅費、燃料費、罰鍰（該車尚積欠108年期全期燃料費6183元，108年度牌照稅11230元）、鑑定費（2000元）、更換原廠電瓶含維護費用（13188元）及執行必要費用（3000元）。拍定人須繳清拍賣價金、上開費用，並與債權人銀行達成清償協議，取得證明文件或塗銷動產抵押權同意書後，始交付予拍定人。

台南分署為吸引買氣，除「徐生明」總教練的簽名、繡有球員「黃勝雄」、「李子揚」、「蔣少凱」的棒球手套、兄弟象球棒袋將以不訂底價的方式公開拍賣外，其餘棒球手套、球棒、棒壘球、棒球背袋、球棒袋、比賽制服、棒球T恤、運動衣褲、襪子、釘鞋、腰帶、打擊護腳護膝、捕手護具、冷凍劑及保革油等各式棒壘用品將以優惠價格設攤變賣，歡迎有興趣的民眾到場選購。

本次聯合法拍會，拍賣物品琳瑯滿目，宛如百貨公司週年慶活動，歡迎民眾到場撿便宜。台南分署提醒，有意參與本次競價拍賣的民眾，請記得攜帶您的國民身分證，交予工作人員登記並領取號碼牌，如未登記領取號碼牌，是不能參與本次競價拍賣的喔！

為方便民眾觀覽拍賣物，台南分署已將拍賣資訊及拍賣物照片公告於台南分署網站，歡迎民眾事先查詢閱覽。另台南地檢署拍賣物品，請前往台南地檢署網站查詢（https://www.tnc.moj.gov.tw/297028/297162/297170/709092）。