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陸客自由行衝擊小三通　金門副縣長登陸與台辦協調

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▲金門副縣長黃怡凱與廈門市台港澳辦主任劉金柱會談。（圖／金門縣府）

▲金門副縣長黃怡凱與廈門市台港澳辦主任劉金柱會談。（圖／金門縣府）

記者蔡紹堅／採訪報導

大陸8月起暫停陸客赴台自由行，金門擔憂小三通人流受衝擊，金門副縣長黃怡凱5日赴陸參加兩岸通水活動後，拜會廈門市台港澳辦主任劉金柱，在會談中提到，希望廈門基於「金廈一體」，向相關部門爭取區隔「大三通」與「小三通」，以利金門觀光產業持續發展。

黃怡凱率團與廈門市台港澳辦就牛肉輸陸、海漂物處理、金酒稅率與銷售、通電、通氣、通橋、跨境電商，還有小三通等議題進行交流座談。他表示，此次暫停試點城市中，福州、廈門、漳州、泉州、龍岩與溫州為大三通、小三通均適用之自由行城市，交流往返最為密切，恐將影響金門旅遊市場，期盼廈門方能基於「金廈一體」的精神，協助向有關部門反映，並爭取區隔「大、小三通自由行」試點城市，以利金門觀光產業持續發展。

▲金門副縣長黃怡凱與廈門市台港澳辦主任劉金柱會談。（圖／金門縣府）

金門縣府觀光處則指出，大陸總書記習近平今年初有關「應通盡通」的重要談話，不僅積極推動福建沿海地區與金門、馬祖大、小四通作業，也讓福建各個城市緊鑼密鼓進行相關的準備作業。金門縣政府也分別成立專責小組，並於3月8日赴廈門，與廈門市政府有關單位進行首次的「金廈民生議題交流座談」，以及建立業務聯絡窗口，「這半年以來，縣府各單位也積極展開各項委託研究工作，透過兩門業務部門持續性的交流對接，希望促成更多的交流合作項目。」

據了解，黃怡凱7日還將率縣府團隊參加大陸國家電網公司在廈門所舉辦的「福建與金門、馬祖電力聯網研討會」，持續了解陸方電力規劃，以及謀求兩岸電力合作的機會，期待有效解決金門用電需求。

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關鍵字：小三通,金門,陸客,自由行

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