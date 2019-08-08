強颱利奇馬來襲！保險業啟動「風災關懷」專案　10項服務助受災保戶

▲強颱利奇馬衛星雲圖。（圖／中央氣象局）

財經中心／台北報導

強颱利奇馬步步進逼，中央氣象局已在8日早上發布陸上警報。壽險業者第一時間成立「利奇馬風災關懷小組」，全力協助受災保戶以及家庭共度難關，一旦風雨造成災情，將立即啟動快速理賠、緩繳續期保費等緊急救助措施，關心每一位受災保戶。

以「南山人壽利奇馬颱風關懷服務」為例，提供保戶10項服務措施，包括「快速理賠服務」、「到府理賠與關懷服務」、「住院關懷預付保險金服務」、「緩繳續期保費」、「免收保單借款利息」、「免收房屋貸款利息」、「旅平險服務措施」、「免費補發保單」、「保單電子服務」、「電話客戶服務」等服務。

根據服務內容，像是「到府理賠與關懷服務」中，保戶免出門，只需致電給電話客服中心，隨即安排專人到府，協助辦理賠及相關諮詢服務；而「住院關懷預付保險金服務」中，投保住院醫療險的保戶若住院治療、且符合相關規範，即可申請最高5日，上限新台幣5萬元住院關懷預付保險金，讓保戶安心休養、早日康復。

而「緩繳續期保費」服務中，續期保費應繳日於災害發生日起3個月內者，繳費期限得延長3個月；「免收保單借款利息」即針對災害發生前已辦理保單借款受災保戶，於災害發生日起1年內，可申請展延借款本息6個月，展延期間免收保單借款利息。

至於「免收房屋貸款利息」，即災害發生前已完成辦理房屋貸款的受災保戶，於災害發生日起1年內，可依貸款類型及毀損情形，申請展延房屋貸款本息，展延期間免收房屋貸款利息。南山人壽對此表示，將全力協助受災保戶及家庭共度難關，民眾預先做好防災，必能有效降低災害帶來的影響。

另外，AIA友邦人壽也啟動保戶關懷服務，若保戶因此次颱風造成災害或傷亡，自災害發生日起3個月內，提供受災保戶相關服務，如「保單借款」得申請免繳6個月借款利息、「保單補發」申請免繳工本費、「續期保費」申請緩繳3個月應繳續期保險費。

而對於災害中不幸身故保戶，也有「快速理賠服務」，AIA友邦人壽主動聯繫受益人並提供協助，而事故內容一經確認，將優先處理給付相關事宜，有關理賠需檢附正本文件則可於給付完成後再行後補。醫療理賠將優先辦理給付。